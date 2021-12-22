«Жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора»

Песков объяснил, почему «Новую газету» не позвали на пресс-конференцию Путина.

Журналистов «Новой газеты» не пригласили на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина из-за «ограничений Роспотребнадзора». Об этом журналисту Алексею Полоротову сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его ответ он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора.

У нас обычно более тысячи, а сейчас у нас максимум пятьсот, поэтому мы не смогли пригласить всех. И, да, оказались те, кого мы не смогли взять»,

— пояснил представитель Кремля.

В этом году на пресс-конференцию Путина нельзя было аккредитоваться: Кремль сам выбирал, кого пригласить. В итоге в списке оказались 507 человек. Среди них — Ксения Собчак, Андрей Колесников из «Коммерсанта», Александр Юнашев из Life, Сергей Брилев («Россия 1»). Также на встрече с президентом будут присутствовать журналисты газет «Молодой ленинец», «Сельская правда», «Степные вести», телеканалов «Спас», «Матч.тв» и другие.

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На пресс-конференцию позвали и СМИ, включенные в реестр «иностранных агентов. Среди них — «Дождь»*, «Медуза»* и «Радио Свобода»*.

* издания внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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