 

Мнение: Газовый рекорд

22.12.2021, 21:56, Разное
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Цена на газ сегодня обновила исторический рекорд, пробив отметку в 2000 долларов за 1000 кубометров и достигнув 2150-2200 долларов.
Сейчас цена крутится в районе 1980-1990 долларов. Одной из причин нового роста стало прекращение поставок газа по трубопроводу "Ямал-Европа", который уже переведен в реверсный режим. За последние пару месяцев "Газпром" с лихвой перекрыл все издержки от санкций, штрафов и прочих препонов, подняв десятки миллиардов долларов на ситуации на газовом рынке, при этом четко выполняя контрактные обязательства по поставке газа (но не более того). В текущей ситуации, запуск "Северного Потока-2" не то, чтобы очень выгоден, так как это собьет заоблачные цены на газ .

Источник: Colonel Cassad



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