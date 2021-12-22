Россиянам могут запретить хранить дома более 100 тысяч рублей

На последнем в уходящем году заседании Центробанка глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина внесла предложение ограничить суммы хранения наличных средств гражданами вне банковских организаций суммой 100 тысяч рублей.

По её мнению, мера поможет стабилизировать отечественную банковскую систему и предотвратить рост темпов инфляции.

«Наши сограждане ввиду слабой финансовой грамотности скопили на руках сбережения и не хотят нести их в банк. Это плохо сказывается на экономике, тормозит целые её отрасли и разгоняет инфляцию. Самое главное, что граждане делают хуже и себе. Храня деньги дома, их можно легко потерять, они могут сгореть, обесцениться. В этом случае Центробанк обязан им помочь, подумав за них», – заявила председатель финрегулятора.

Центробанк совместно с Минфином уже начал подготовку законопроекта об принудительном изъятии у граждан наличных средств свыше указанной суммы. Деньги будут переводиться на банковский счёт. В случае отказа правонарушителей оштрафуют.

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