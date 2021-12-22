 

Девушка на 35 неделе беременности стесняется показать живот, ведь он ей кажется огромным

22.12.2021, 12:12, Разное
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Будущая мама находиться на 35 недели и сильно стесняется своего внешнего вида.

Девушка всегда активно занималась развитием ТикТок аккаунта, а из-за волны хейта, которая обрушилась на неё в связи с беременностью, она стала очень комплексовать.

Фей Вудгейт постоянно делилась новостями о беременности со своими подписчиками. Но когда живот молодой мамы стал весьма большим, некоторые ТикТок «эксперты» решили дать несколько советов, которые обескуражили девушку.

С каждым новым постом подобных сообщений становилось больше и Фей решила сделать снимок живота с комментарием:

«Я устала читать в сотый раз про большой живот и свою мутацию. Это слишком скучно, придумайте, что-то новое».

Но стоит также отметить, что некоторые подписчики все же встали на сторону девушки и сказали, что такое изменение случилось из-за небольшого роста будущей мамы.

«Не слушай никого, ты красивая!»

«Не слушай этих диванных экспертов, живи и радуйся жизни»



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