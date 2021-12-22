 

За выступление в новогоднюю ночь гонорар Аллы Пугачевой оценивается в 10 миллионов рублей

22.12.2021, 12:08, Разное
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У артистов начинается период выступлений на новогодних празднованиях. Как выяснилось, оплата работы Аллы Пугачевой за выступление в новогоднюю ночь оценивается в 10 миллионов рублей.
Не так давно представили прайс на выступления некоторых солистов. В перечне хорошо финансируемых артистов оказалась певица Алла Пугачева. За выход на вечеринке ее экс-супруга Филиппа Киркорова нужно отдать 8 миллионов рублей. Также высокооплачиваемым и желаемым гостем стала группировка «Ленинград». Они приедут на выступление за 15 миллионов рублей.

Как пишет «Политэксперт», раньше учредители корпоративных мероприятий отмечали, что на Новый год повышаются гонорары звезд шоу-бизнеса. Они сообщили, что из-за эпидемии COVID-19 ценовая политика возросла в 1,5-2 раза.

Источник: politexpert.net



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