Мнение: Исчерпал ли себя капитализм

Два месяца назад наш президент мимоходом отметил, что «существующая модель капитализма… исчерпала себя». Как справедливо указал Владимир Путин, материальное неравенство приводит к неравенству возможностей, что не только несправедливо, но и опасно. Я процитирую эту часть речи президента целиком, благо она совсем короткая:

http://kremlin.ru/events/president/news/66975

Социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба: мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы. Все говорят о том, что существующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя, в её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий.

Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющемуся неравенству, прежде всего неравенству возможностей – и внутри обществ, и на международном уровне. Отмечал этот серьёзнейший вызов и в своём выступлении на Давосском форуме недавно, в начале года. А все эти проблемы, конечно, грозят нам существенными, глубокими общественными расколами.

Пожалуй, стоит согласиться. Вопреки знаменитому гимну олигархам за авторством Айн Рэнд, капитализм — это не про сверхбогатых и сверхбедных, а про средний класс. Беда в том, что средний класс повсеместно истончается, спасибо политике ПОПС и ударной работе печатного станка. Сам капитализм хорош, он по-прежнему является лучшим экономическим строем для общества, никаких альтернатив капитализму нет. Проблема в том, что от чистого капитализма США и Евросоюз уже довольно далеко отошли. Мы с вами обсуждали это уже много раз, так что сейчас укажу только на одну серьёзнейшую проблему — кризис 2008 года, который должен был бы убрать планово-убыточные компании с рынка, залили деньгами. Из-за этого экономика стран Запада зомбифицировалась, начала напоминать экономику брежневского СССР.

Социалистические блогеры ухватились за эту нейтральную, в общем, ремарку Путина, истолковав её в ключе «Путин признал крах капитализма». Может быть, именно по этой причине президента на следующий день снова спросили про капитализм. Цитирую из другой уже дискуссии:

http://kremlin.ru/events/president/news/64261

Тимофей Бордачёв: Папа Римский Франциск недавно сказал, что капитализм себя исчерпал. Россия живёт в капитализме 30 лет, и нужно ли нам сейчас искать какую‑то альтернативу? Есть ли альтернатива? Может быть, возвращение левой идеи или что‑то совсем новое?

Владимир Путин: Вот Ленин когда‑то говорил о родимых пятнах капитализма и так далее. Вот мы не целиком всё‑таки живём в рыночной экономике 30 лет, мы постепенно, постепенно, постепенно выстраиваем эту рыночную экономику с её институтами. Для современной России вся эта работа с чистого листа, что называется. Конечно, с учётом того что в мире происходит, мы это делаем. Но всё‑таки нам после длительного периода, почти столетнего периода, плановой экономики не так просто переходить на рыночные условия работы.

Но Вы знаете, более или менее чистый капитализм, о котором Вы сказали, он где‑то в начале прошлого века ещё существовал. Но после событий в мировой экономике и в Соединённых Штатах в 20–30‑х годах, после Первой мировой, после Второй мировой войны всё менялось. И вообще, мы об этом тоже много раз говорили. Я не помню, на Валдайском клубе я говорил об этом или нет, но эксперты, которые в этом разбираются гораздо лучше, чем я, и с которыми я регулярно общаюсь, они же говорят понятные, известные вещи. Как только всё хорошо, как только макроэкономические показатели проявляют и показывают устойчивость, растут различные фонды, потребление растёт и так далее. Вот здесь всё больше и больше говорят о том, что государство только мешает, и нужно обратиться к эффективному функционированию чистого рынка. Как только возникают кризисы, проблемы – все тут же обращаются к государству и говорят о необходимости усилить регуляторные функции государства. Так происходит всегда, по синусоиде, по кривой. Так было, кстати говоря, и в период предыдущих кризисов, в том числе в самое последнее время, скажем, в 2008 году. Я прекрасно помню ситуацию, когда ко мне приходили ключевые акционеры наших крупнейших предприятий, крупнейших, не только у нас – даже по европейским, по мировым стандартам очень крупные предприятия, – и предлагали свою собственность за один доллар или за один рубль. Потому что боялись нести ответственность за трудовые коллективы, потому что на них давили маржин‑коллы и так далее, и так далее. А скажем, в этот период и наш бизнес совсем ведёт себя по‑другому. Никто уже не сбрасывает с себя никакой ответственности. Наоборот, даже включают личный ресурс, не жадничают. Все люди по‑разному себя ведут, но в целом, я говорю, бизнес ведёт себя очень социально ориентированно, за что я очень благодарен этим людям и хочу, чтобы они меня услышали.

Поэтому сегодня нет чисто плановой экономики. Возьмите Китай – там что, чисто плановая экономика? Нет. И нет чисто рыночной экономики. Всё равно регулирующие функции государства, безусловно, важны. Скажем, в таких глобальных отраслях производства, как авиастроение, – там без регулирующей функции слева, справа, сверху, снизу, видно эту регулирующую функцию или не видно, но без неё невозможно существовать на этом рынке. И мы видим, что все страны, которые претендуют на то, чтобы быть самолётостроительными державами, условно скажу, они все оказывают помощь своим авиастроителям по линии государства, все. И таких способов поддержки полно.

Кстати говоря, и в автопроме очень много происходит, и в других отраслях. Поэтому нам нужно просто для себя определить, каков нужен уровень присутствия государства в экономике, какими темпами и нужно ли, и где нужно сокращать присутствие государства. Я очень часто слышу, что слишком много государство присутствует в экономике. А когда приходят такие ситуации, как сегодня, с пандемией, когда мы вынуждены ограничивать деятельность предприятий, когда падает объём перевозок, скажем, и не только грузопассажирских перевозок, но и пассажирских перевозок, когда встаёт вопрос: а что делать с авиацией, пассажиры не летают или летают слишком мало, что с этим делать, – государство необходимо, никуда без поддержки государства не деться.

Опять-таки, это классическая точка зрения на здоровый капитализм. Государство устанавливает жёсткие правила игры, частный бизнес соревнуется друг с другом работает в рамках установленных правил. Периодически государство вмешивается, чтобы вручную что-нибудь поправить, или чтобы защитить своих бизнесменов от происков других государств.

Заболеть экономика может или если государство самоустранится, — тогда вместо капитализма будет нищая анархия, — или если государство начнёт вмешиваться напропалую. Проведу аналогию. Если школьник упадёт с лестницы и сломает обе руки, мама, конечно же, будет кормить его с ложечки, пока доктор не снимет гипс. Однако если мама решит кормить с ложечки физически здорового школьника… мы все знаем таких мам, и мы понимаем, что ни к чему хорошему удушливая забота не приводит.

Всё это очевидные вещи, которые мы с вами регулярно обсуждаем. Но всё же социалистам очень хочется совместить в своей голове глубокое уважение к Владимиру Путину, под мудрым руководством которого Россия оправилась от критической болезни, и идеологическое неприятие к капитализму. Поэтому социалисты начиная с октября пишут повсюду, в том числе и в комментариях к моим постам: «Путин наш, он тоже против капитализма, он вот-вот наденет красную ленточку и восстановит КПСС».

Извините, заблудшие друзья, факты говорят обратное: как бы вы ни относились к Путину, наш президент твёрдо придерживается рыночных и капиталистических принципов управления экономикой. Это отлично видно не только в общих репликах про рынок и капитализм, но и в конкретных решениях по конкретным узким вопросам.

Вот, к примеру, свежее, по поводу цифровых артелей. Глава «Ворлдскиллс», — полезной, но излишне, скажу мягко, бережливой организации, — предложил президенту создать нечто типа трудовых артелей. В классическом социалистическом смысле: целуем друг дружку, а деньги в кружку. Президент дипломатично заметил, что грабить хороших специалистов, состригая с них деньги в пользу коллектива, нельзя — мы это уже проходили, это тупик. Цитирую:

https://tass.ru/obschestvo/13223045

Уразов рассказал, что хотел бы возродить трудовые артели. “Что они делали: к ним приходил человек будучи неопытным, он не умел работать, его бесплатно учили, его пристраивали на более оплачиваемую работу, а когда он становился мастером своего дела, он делился своими доходами с артелью, чтобы она могла существовать дальше”, – рассказал он. “Кибуцы называется”, – иронично заметил Путин. “Так это израильское, а трудовая артель – наша. Кибуцы как колхозы. А в данном случае у артельщика всегда доход был выше, чем у наемника. С учетом современных реалий мы могли бы сделать пилот “цифровую артель”, чтобы она работала по всей стране, человек мог менять профессии, не выходя из артели, а значит ничего не теряя”, – не согласился глава “Ворлдскиллс Россия”.

Тем не менее президент подчеркнул, что такая форма может оказаться непопулярной в молодежной среде. “Я не случайно об этом вспомнил, потому что, когда человек добивается чего-то, а потом начинает делиться частью своего дохода с коллективом, то пропадает желание еще большего. Это проблема, в том числе для кибуцев. Это не шутка. Молодежи это не очень нравится. Понимаете, человек добивается чего-то, начинает больше зарабатывать, а часть своего дохода должен отдавать в коллектив”, – пояснил свою позицию Путин. “Это на каком-то этапе может быть неплохо, но потом надо дать человеку получать столько, сколько он заработал”, – заключил российский лидер.

Как видите, Путин изложил глубоко капиталистический взгляд на общественное устройство. Напомню, социализм — это когда вся прибыль идёт коллективу, а некий разумный минимум остаётся тому, кто заработал. Капитализм — это когда вся прибыль идёт тому, кто заработал, а некий разумный минимум остаётся коллективу. Именно второй вариант наш президент считает единственно разумным, причём с классической капиталистической аргументацией. Обществу нужно, чтобы люди работали с возможно большим рвением. Для этого общество должно дать людям возможность зарабатывать, распоряжаться заработанным по своему усмотрению. Советская уравниловка разрушает мотивацию: мало кто хочет выкладываться по полной, зная, что большую часть его заработка заберёт государство, чтобы распределить по своему усмотрению между теми, кто напрягаться не считает нужным.