Собаки оказались лучшими «врачами» психического здоровья своих владельцев в пандемию



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Компания Nestle Purina Research провела опрос среди 1535 американцев, из них 768 были владельцами собак, еще 767 планируют завести питомца в будущем. Все добровольцы заполнили анкеты, в которых рассказали, как они переживали самоизоляцию во время крупной вспышки COVID-19 в США и что им помогло справиться с эмоциональным стрессом.

Оказалось, что собачники гораздо легче пережили самые темные времена пандемии: они реже чувствовали подавленность, их показатели депрессии были ниже по сравнению с теми, кто еще не обзавелся питомцем. Владельцы собак также сообщили, что четвероногие друзья помогли им справиться с эмоциональным стрессом (91% респондентов) и поддерживать физическую активность (96%) благодаря ежедневным прогулкам. При том уровень тревожности в обеих группах был сопоставимым.

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Ученые также обнаружили, что владельцы собак стали гораздо теплее относиться к своим питомцам. Они начали уделять им больше внимания и заботы, поскольку тяжелые события позволили им заново оценить роль собак в своей жизни.

«Наши результаты показали, что собаки давали своим хозяевам более сильное чувство социальное поддержки, и это помогло им смягчить некоторые психологические последствия пандемии. Все это дополняет многочисленные научные данные о том, что домашние собаки могут очень положительно влиять на людей и поддерживать их эмоциональное благополучие в трудные времена», — сообщили авторы исследования.