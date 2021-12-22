Россиянам запретят использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

Постановлением министерства чрезвычайных ситуаций от 21 декабря 2021 года на в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 года на территории РФ запрещается использование пиротехнических средств за исключением ведомств и организаций, получивших специальные разрешения.

В ведомстве пояснили, что вынуждены прибегнуть к такой мере из-за ежегодно возрастающих показателей получения ожогов и других травм гражданами в новогодние дни. Кроме того, в стране участились случаи продаж некачественной пиротехники. Впоследствии это создаёт повышенную нагрузку на систему медицины в период пандемии коронавируса.

Согласно постановлению, под запрет подпадут петарды, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки и другие пиротехнические средства. Граждане, уличённые в их использовании 31 декабря и 1 января, будут привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ 20.1. «Мелкое хулиганство». В случае последствий для жизни и здоровья окружающих будут применены статьи уголовного кодекса.

Фиксироваться нарушения будут различными способами: стационарными и активными камерами на дронах, в ходе поквартирного обхода граждан и сообщений очевидцев на горячую линию МВД. Граждане также смогут оповестить о правонарушении через мобильное приложение «Мой донос». В случае подтверждения сведений осведомителей ожидает материальное поощрение.

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