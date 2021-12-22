 

Россиянам запретят использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

22.12.2021, 9:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постановлением министерства чрезвычайных ситуаций от 21 декабря 2021 года на в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 года на территории РФ запрещается использование пиротехнических средств за исключением ведомств и организаций, получивших специальные разрешения.

В ведомстве пояснили, что вынуждены прибегнуть к такой мере из-за ежегодно возрастающих показателей получения ожогов и других травм гражданами в новогодние дни. Кроме того, в стране участились случаи продаж некачественной пиротехники. Впоследствии это создаёт повышенную нагрузку на систему медицины в период пандемии коронавируса.

Согласно постановлению, под запрет подпадут петарды, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки и другие пиротехнические средства. Граждане, уличённые в их использовании 31 декабря и 1 января, будут привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ 20.1. «Мелкое хулиганство». В случае последствий для жизни и здоровья окружающих будут применены статьи уголовного кодекса.

Фиксироваться нарушения будут различными способами: стационарными и активными камерами на дронах, в ходе поквартирного обхода граждан и сообщений очевидцев на горячую линию МВД. Граждане также смогут оповестить о правонарушении через мобильное приложение «Мой донос». В случае подтверждения сведений осведомителей ожидает материальное поощрение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Врач-онколог назвала сочетание продуктов, провоцирующее рак кишечника

08.10 / Мнение: “Мы азербайджанские солдаты”

17.09 / Мнение: Фазы Навального и варианты будущего

12.09 / Почему инопланетян называют маленькими зелеными человечками?

18.01 / Мнение: За что я не люблю сектантов

08.12 / «Рыдали от эмоций»: Подольская и Пресняков растрогались из-за выступления сына

17.05 / «Кто-то еще на Луне» – НАСА хранит секрет для всего поколения

19.01 / На сайте ФСИН появилась вакансия палача

02.11 / Надувные ПВХ-лодки пользуются значительным спросом в Украине

18.04 / Елена Яковлева впервые вышла на сцену “Современника” после смерти Галины Волчек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика