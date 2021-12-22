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Каскад Верхневолжских ГЭС отметил День энергетика благотворительной акцией

22.12.2021, 8:57, Новости
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Каскад Верхневолжских ГЭС (филиал «ПАО РусГидро») в седьмой раз провел благотворительную акцию «Рожденные энергией»: в год 80-летия Рыбинской ГЭС гидроэнергетики закупили современное диагностическое оборудование для родильного отделения рыбинской городской больницы №1.

В распоряжении рыбинских медиков появилась система регистрации отоакустической эмиссии. Это портативный прибор с принтером для объективного аудиологического обследования новорожденных. Такое обследование проводится в рамках национального проекта «Здоровье» и позволяет своевременно выявить нарушения слуха у ребенка и провести последующую реабилитацию тугоухости.

На протяжении нескольких лет Каскад Верхневолжских ГЭС отмечает профессиональный праздник – День энергетика, организуя благотворительную акцию «Рожденные энергией». За шесть предыдущих лет Каскад Верхневолжских ГЭС подарил родильному отделению рыбинской больницы №1 фетальные мониторы, гематологический анализатор, тромбоэластограф, датчики для аппарата УЗИ. В 2020 году гидроэнергетики подарили акушерскому отделению Угличской ЦРБ фетальный монитор матери и плода, автоматический анализатор для измерения билирубина у новорожденных, электронные весы, холодильное фармацевтическое оборудование.

В канун Дня энергетика Каскад Верхневолжских ГЭС завершает реализацию благотворительной программы 2021года. За прошедший год благотворительную помощь от энергетиков получили педагоги и воспитанники детского дома Волжский, угличский Дом детского творчества, спортивные школы Рыбинска и Углича, Рыбинская археологическая экспедиция, «Землячество мологжан», школа-интернат № 1 Рыбинска и Центр помощи детям.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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