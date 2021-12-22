 

Мнение: Две новые АПЛ вошли в состав ВМФ РФ

22.12.2021, 3:52, Разное
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У ВМФ РФ сегодня пополнение.
В состав флота вошли две атомные подводные лодки "Князь Олег" и "Новосибирск".

Про АПЛ типа "Борей-А" можно почитать вот здесь http://bastion-karpenko.ru/955A-borey-a/
Про АПЛ типа "Ясень-М" можно почитать вот здесь https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/podvodnye-lodki/885-yasen/

Осенние испытательные пуски "Булавы" с "Князя Олега".

Хорошее пополнение, особенно на фоне мрачной истории с сгоревшим корветом.

Источник: Colonel Cassad



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