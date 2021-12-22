Мнение: Две новые АПЛ вошли в состав ВМФ РФ
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У ВМФ РФ сегодня пополнение.
В состав флота вошли две атомные подводные лодки "Князь Олег" и "Новосибирск".
Про АПЛ типа "Борей-А" можно почитать вот здесь http://bastion-karpenko.ru/955A-borey-a/
Про АПЛ типа "Ясень-М" можно почитать вот здесь https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/podvodnye-lodki/885-yasen/
Осенние испытательные пуски "Булавы" с "Князя Олега".
Хорошее пополнение, особенно на фоне мрачной истории с сгоревшим корветом.
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Источник: Colonel Cassad
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