Мнение: Две новые АПЛ вошли в состав ВМФ РФ

У ВМФ РФ сегодня пополнение.

В состав флота вошли две атомные подводные лодки "Князь Олег" и "Новосибирск".

Про АПЛ типа "Борей-А" можно почитать вот здесь http://bastion-karpenko.ru/955A-borey-a/

Про АПЛ типа "Ясень-М" можно почитать вот здесь https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/podvodnye-lodki/885-yasen/

Осенние испытательные пуски "Булавы" с "Князя Олега".

Хорошее пополнение, особенно на фоне мрачной истории с сгоревшим корветом.

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