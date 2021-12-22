Мнение: Рекорд

Стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах побила предыдущие рекорды и составила сегодня более 2000 долларов за тысячу кубометров. При этом в самой Европе снизилась выработка энергии на ветроэнергостанциях и приостановлена работа французских атомных станций. На этом фоне Газпром прекратил поставки газа по трубопроводу «Ямал».

Для Европы понятия «Газпром» и «надежность поставок» становятся перпендикулярными. Что означает лишь одно: теперь Европа будет однозначно делать всё, чтобы отвязаться от российского газа. Даже если за это придется заплатить. Впрочем, "даже" и "если" в этой ситуации рассматриваться не будут.

Парадокс в том, что в подобных ситуациях иррациональные соображения могут сыграть гораздо более важную роль, чем любые расчеты. Газпром вполне может (если, конечно, нет каких-то закрытых технологических причин) «подставить плечо» и увеличить в порядке доброй воли поставки газа. Такие вещи лучше любых уверений в надежности убеждают именно в ней. Но у кремлевских вождей понятие эмпатии атрофировано, поэтому они просто не понимают значения таких обычных человеческих жестов. И значит, теперь у европейцев просто нет иного выхода, как форсированно решать задачу максимальной отвязки от поставки энергоресурсов из России.

Как именно они будут решать эту проблему, посмотрим. В свое время уже был опыт попытки сырьевых держав диктовать свою волю странам-потребителям. Нефтяной кризис, который в 70 годы устроили арабские страны, обошелся Западу дорого, но в итоге Запад достаточно быстро создал системы, снижающие зависимость от подобных действий. В США по итогам кризиса был создан стратегический нефтяной резерв, Франция приняла программу перехода на ядерную энергию, японцы также сделали упор на ядерной энергетике и поставках газа. И везде были введены программы энергосбережения: как экстренные (с лимитированием поставок энергии на предприятия и в домохозяйства на период кризиса), так и долгосрочные. Арабы уже через полгода отменили эмбарго, но выводы были сделаны.

Сейчас, по всей видимости, произойдет то же самое. С «зеленой энергетикой» и борьбой с «климатическими изменениями», возможно, придется притормозить, но не слишком надолго. А вот вопрос отвязывания Европы от Газпрома будут решать максимально полно и быстро. Это вопрос безопасности, на таких вещах не экономят.

Остается только один вопрос: в таком случае для чего строили все эти «Потоки» и хоронили десятки миллиардов долларов в никуда?

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