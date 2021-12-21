Мнение: Ваграмский финал

Вышел финальный выпуск исторического цикла посвященного "Войне Пятой Коалиции". Предыдущие выпуски смотри по ссылке https://colonelcassad.livejournal.com/7228819.html

Финалом войны Пятой Коалиции стало Ваграмское сражение – одна из самых кровопролитных битв эпохи Наполеоновских войн и самая кровопролитная с начала карьеры Наполеона как полководца. Лишь Бородино и Лейпциг превзойдут ее по числу разовых потерь в одном сражении.

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