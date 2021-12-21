 

Мнение: Ваграмский финал

21.12.2021, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вышел финальный выпуск исторического цикла посвященного "Войне Пятой Коалиции". Предыдущие выпуски смотри по ссылке https://colonelcassad.livejournal.com/7228819.html
Финалом войны Пятой Коалиции стало Ваграмское сражение – одна из самых кровопролитных битв эпохи Наполеоновских войн и самая кровопролитная с начала карьеры Наполеона как полководца. Лишь Бородино и Лейпциг превзойдут ее по числу разовых потерь в одном сражении.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Мнение: Падение режима Врангеля. Как барон землю крестьянам вернул

21.01 / Княгиня Шарлен ответила на критику ее смелой стрижки и рассказала о реакции князя Альбера

23.03 / Официально подтверждены новые «короли Android» – суперфлагманы Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra

14.05 / Юлия Пересильд полетит в космос ради съемок нового фильма

14.08 / Театр одного актера: Райан Рейнольдс запустил собственный стриминговый сервис – и там есть только один фильм

24.01 / “Большая семья – это прекрасно”: Анна Калашникова планирует прибегнуть к услугам суррогатной матери

21.05 / Он элегантнее, чем думают многие: как вписать стиль милитари в свой образ

27.02 / Мнение: Чума 21 века – массовое слабоумие

22.02 / В мире: В Эстонии мечтают променять наследие СССР на ядерный реактор

14.04 / Татьяну Брухунову подозревают в тайном рождении второго ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика