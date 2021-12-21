Мнение: «Одна семья – 3 ребёнка», «Германия – страна мигрантов» и подготовка к гражданской войне в США

1. Все попытки поднять рождаемость в Китае после отмены политики «Одна семья – один ребёнок» пока что безуспешны. Как мы недавно с вами обсуждали, китайская рождаемость ставит антирекорд за антирекордом, чему весьма способствует депрессивная атмосфера борьбы с ковидом. Но власти КНР не унывают, а только лишь наращивают усилия по спасению нации от вымирания путём новых жёстких административных мер. «Вести недели» рассказывают про то, как именно теперь в Китае собираются повышать рождаемость:

https://www.vesti.ru/article/2654532

Интересна новая демографическая политика Компартии Китая. Установка такая: теперь каждый член КПК должен иметь не менее троих детей: “Ни один член партии не должен использовать никаких оправданий, объективных или личных, чтобы не жениться или не иметь детей, а также не может использовать никаких оправданий, чтобы иметь лишь одного или двух детей”.

Британская The Guardian обратила внимание, что редакционная статья из этой государственной газеты China Reports Daily вскоре была удалена с сайта якобы из-за неоднозначной реакции читателей, но факт остается фактом: Компартия Китая решительно проводит новую демографическую политику, нацеленную на повышение рождаемости. Старые ограничения – один ребенок в семье – что держались почти полвека отринуты вот уж как несколько лет. Политика двух детей продержалась совсем недолго. Новое партийное требование: даешь троих! Установку необязательно обсуждать в газетах. Внутренняя политика реализуется через внутрипартийные документы, которые уже как минимум две недели обсуждаются в уездных парторганизациях.

Китайское население стареет. Если динамика китайской демографии останется неизменной, то к 2030 году в стране будет 300 миллионов пенсионеров, что примерно равно населению Соединенных Штатов Америки. На содержание этой армии ветеранов ежегодно будут уходить суммы, эквивалентные триллионам долларов. Кто-то эти деньги должен зарабатывать. Отсюда и новая демографическая политика.

Запад сколько угодно может по этому поводу ерничать, но Китай остается в своем праве, выводит сотни миллионов людей из состояния абсолютной бедности, демонстрирует впечатляющий экономический рост и технологический взрыв при внутреннем балансе. Нет никаких сомнений, что и демографические проблемы Китай преодолеет. Членов Компартии там, правда, всего лишь около 100 миллионов. Но партия как-никак рулит всей полуторамиллиардной страной.

Правящая в Китае партия за последние 40 лет убедительно решила проблему модернизации страны, превратив Китай в крупнейшую в мире экономику и одну из главных технологических держав. Хотя достоверность внутренней китайской статистики продолжает вызывать некоторые вопросы, в огромных объёмах китайского экспорта и в резко возросшем качестве китайской продукции сомневаться не приходится: живительный капитализм преобразил экономику Китая невероятно.

За успех пришлось заплатить. Во-первых, промышленные выбросы загадили природу. Во-вторых, начался демографический провал, к которому заточенная под быстрый рост экономика оказалась не готова.

Если китайская капиталистическая партократия сможет решить и эти две проблемы тоже (в особенности демографическую, с которой пока без завоза мигрантов не может справиться ни одна развитая страна), это поставит под вопрос эффективность западной модели общественного устройства.

Уже сейчас полевевшая западная демократия не слишком-то убедительно смотрится в плане экономики по сравнению с китайской национальной партократией, а уж если китайцы смогут навести у себя порядок в плане экологии, не скатываясь при этом в зелёное безумие, а китайские «коммунисты» ещё и лично нарожают детей, то китайская модель будет смотреться и вовсе крайне выигрышно.

Впрочем, эти титанические подвиги китайцам ещё только предстоит совершить, и отнюдь не факт, что у них получится. В любом случае, будет интересно и поучительно посмотреть на результаты китайского опыта.

2. В Германии, тем временем, полностью отчаялись в возможности решить демографическую проблему за счёт внутренних ресурсов. Угнетённые радужно-зелёным мультикультурализмом немцы категорически не хотят размножаться, а приказать им, как в Китае, не позволяет ни политическая система, ни идеологическая надстройка. Новый лидер страны открыто провозгласил политику «Германия – страна мигрантов»:

https://ont.by/news/olaf-sholc-obuyavil-germaniyu-stranoj-migrantov

Германия теперь страна иммигрантов и готова давать гражданство каждому после пяти лет проживания – это тезисы из речи нового канцлера страны Олафа Шольца.

Он сменил на посту Ангелу Меркель в начале декабря. Сейчас Шольца призывают к более слаженной европейской политике, но пока его заявления не сильно сходятся с курсом Польши, которая беженцев в открытую воспринимает как угрозу обществу.

Олаф Шольц, канцлер Германии: «Германия – страна мигрантов. Поэтому сейчас самое время, чтобы мы осознали себя как общество иммиграции и интеграции. К этому относится и то, что мы должны облегчить процесс получения немецкого гражданства. Мы также разрешим множественное гражданство. Это соответствует жизненной реальности многих проживающих в нашей стране».

3. В США уровень мультикультурности и социалистических настроений уже настолько высок, что генералы прямо призывают готовиться к гражданской войне:

https://lenta.ru/news/2021/12/18/usa/

Американские генералы в отставке Пол Итон (Paul Eaton), Антонио Тагуба (Antonio Taguba) и Стивен Андерсон (Steven Anderson) предсказали возможную гражданскую войну в США после президентских выборов в 2024 году. Их слова приводит The Washington Post.

«Одним из преимуществ нашей армии является разнообразие личного состава. Это люди с разными убеждениями и происхождением, — заявили военные. — Но без постоянного поддержания порядка военный кризис внутри вооруженных сил, отражающий разлад в обществе, вполне реален».

Специалисты отметили, что признаки потенциальных беспорядков в армии уже есть, а политические разногласия могут привести к разделению войск на два противоборствующих лагеря. «При таком сценарии не будет звучать странно утверждение, что военный кризис может привести к гражданской войне», — добавили они.

Собеседники издания призвали провести полную ревизию в армии на предмет приверженности конституции и гражданскому выборному процессу. Также генералы посоветовали провести учения, моделирующие возможные бунты.

Немного тревожно за будущее. Если США и вправду развалятся или окончательно превратятся в Северную Бразилию, если Германия и Евросоюз превратятся в относительно богатые провинции Африки, а в Китае, напротив, будет 2-3 миллиарда населения вместо нынешних полутора, то что в таком мире будет с Россией?

Впрочем, пока что всё это только планы, не более того. Если развал США весьма вероятен по объективным причинам, то демографические изменения в Европе и в Китае, напротив, маловероятны. Завоз мигрантов — дело небыстрое, повышение рождаемости — задача очень сложно решаемая. Побуду скептиком. Как показывает опыт других стран, скорее всего, ни у немцев, ни у китайцев ничего не выйдет.