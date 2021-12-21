Диетолог Ольга Скобцева посоветовала выпить две таблетки Фестала перед новогодним застольем

Врач Скобцева рекомендует принять две таблетки Фестала для избежания проблем с пищеварением после новогоднего застолья. Часто изобилие блюд приводит к перееданию и отравлению.

Скобцева рассказала, что Фестал давно известен своим позитивным влиянием на процессы пищеварения. Этот препарат имеет комплекс нужных ферментов, которые необходимы для ускорения и улучшения усваивания пищи. Также Фестал действует на печень и усиливает выделение желчи. Таблетки особо необходимы для людей с заболеваниями ЖКТ, так как при их употреблении компенсируется нехватка ферментов поджелудочной железы. Эти вещества важны для нормального расщепления и всасывания продуктов питания. Этот препарат поможет правильно и быстро переварить пищу, снизить возможность появления тошноты и рвоты вследствие переедания, а также уменьшить риск отравления от несовместимых продуктов.

По словам диетолога, только лечащий врач может определить дозировку и длительность приема препарата, но две таблетки перед обильным приемом разной пищи не повредят. Ольга Скобцева рассказала, что Фестал обычно назначают для лечения хронических заболеваний органов ЖКТ и при различных отравлениях. Также препарат применяют при хронической форме панкреатита, диарее, коликах, метеоризме и т.д.

Источник: solenka.info