 

Диетолог Ольга Скобцева посоветовала выпить две таблетки Фестала перед новогодним застольем

21.12.2021, 19:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Скобцева рекомендует принять две таблетки Фестала для избежания проблем с пищеварением после новогоднего застолья. Часто изобилие блюд приводит к перееданию и отравлению.
Скобцева рассказала, что Фестал давно известен своим позитивным влиянием на процессы пищеварения. Этот препарат имеет комплекс нужных ферментов, которые необходимы для ускорения и улучшения усваивания пищи. Также Фестал действует на печень и усиливает выделение желчи. Таблетки особо необходимы для людей с заболеваниями ЖКТ, так как при их употреблении компенсируется нехватка ферментов поджелудочной железы. Эти вещества важны для нормального расщепления и всасывания продуктов питания. Этот препарат поможет правильно и быстро переварить пищу, снизить возможность появления тошноты и рвоты вследствие переедания, а также уменьшить риск отравления от несовместимых продуктов.

По словам диетолога, только лечащий врач может определить дозировку и длительность приема препарата, но две таблетки перед обильным приемом разной пищи не повредят. Ольга Скобцева рассказала, что Фестал обычно назначают для лечения хронических заболеваний органов ЖКТ и при различных отравлениях. Также препарат применяют при хронической форме панкреатита, диарее, коликах, метеоризме и т.д.

Источник: solenka.info



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Мнение: Почему в СССР криминала было меньше?

09.10 / Мнение: Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

22.09 / Слезоточивый газ может быть опаснее, чем принято считать

29.09 / Отказаться от жесткой мочалки и не только: как избавиться от прыщей на спине

19.01 / Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов

28.11 / СМИ: в Иране убили ученого, который мог руководить ядерной программой

13.08 / Видео: Темный дискообразный объект запечатлели над Нью-Йорком

20.08 / Российские ученые создали дешевую «атомную» батарейку

14.04 / Новые данные о вирусе SARS-CoV-2 и коронавирусной инфекции COVID-19

26.10 / Версия: Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика