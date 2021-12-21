Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО

Московский городской суд отклонил жалобу защиты и оставил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева в СИЗО. Об этом «Новой газете» сказал адвокат Сергей Севрук.

Ученый останется под стражей до 7 марта. Заседание должно было пройти накануне, 20 декабря, однако его перенесли на 21 декабря. Защита профессора заявляла, что, по информации сотрудников изолятора, Зуев находился на приеме у врача.

Адвокаты ученого ранее настаивали на переводе его из СИЗО под подписку о невыезде или на назначении Зуеву другой меры пресечения, не связанной с нахождением в СИЗО (например, домашний арест).

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря заявил, что не считает нужным держать 67-летнего профессора под арестом в СИЗО. «Не вижу необходимости держать его за решеткой», — сказал тогда он.

После этого, 10 декабря, адвокаты ректора Шанинки подали ходатайство о его освобождении, указывая в том числе и на наличие у Зуева хронических и прогрессирующих заболеваний. Помимо этого, 15 декабря уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила освободить ученого из-под стражи, к 20 декабря свыше трех тысяч человек попросили освободить ректора Шанинки.

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Ректора Шанинки отправили в СИЗО 9 ноября. До этого суд первой инстанции оставил его на свободе. Когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. После того, как прокуратура обжаловала решение Тверского суда Москвы, который отправил Зуева под домашний арест, ученого госпитализировали с гипертоническим кризом, а затем ему провели срочную операцию на сердце в одной из московских больниц.

Ректор Шанинки проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования» (ч. 4 ст. 159 УК). Своей вины Зуев не признает. Шанинка фигурирует в деле в качестве подрядчика.

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