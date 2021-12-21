 

Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО

21.12.2021, 19:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Московский городской суд отклонил жалобу защиты и оставил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева в СИЗО. Об этом «Новой газете» сказал адвокат Сергей Севрук.

Ученый останется под стражей до 7 марта. Заседание должно было пройти накануне, 20 декабря, однако его перенесли на 21 декабря. Защита профессора заявляла, что, по информации сотрудников изолятора, Зуев находился на приеме у врача.

Адвокаты ученого ранее настаивали на переводе его из СИЗО под подписку о невыезде или на назначении Зуеву другой меры пресечения, не связанной с нахождением в СИЗО (например, домашний арест).

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря заявил, что не считает нужным держать 67-летнего профессора под арестом в СИЗО. «Не вижу необходимости держать его за решеткой», — сказал тогда он.

После этого, 10 декабря, адвокаты ректора Шанинки подали ходатайство о его освобождении, указывая в том числе и на наличие у Зуева хронических и прогрессирующих заболеваний. Помимо этого, 15 декабря уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила освободить ученого из-под стражи, к 20 декабря свыше трех тысяч человек попросили освободить ректора Шанинки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С видом на Кремль

Самая яркая часть встречи президента с СПЧ в эфир попала не вся. Что было на самом деле

Ректора Шанинки отправили в СИЗО 9 ноября. До этого суд первой инстанции оставил его на свободе. Когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. После того, как прокуратура обжаловала решение Тверского суда Москвы, который отправил Зуева под домашний арест, ученого госпитализировали с гипертоническим кризом, а затем ему провели срочную операцию на сердце в одной из московских больниц.

Ректор Шанинки проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования» (ч. 4 ст. 159 УК). Своей вины Зуев не признает. Шанинка фигурирует в деле в качестве подрядчика.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Путин провел переговоры с президентом Молдавии по видеосвязи

12.10 / Мнение: Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса россиян

16.12 / Личное: “Девочка-роман”

18.01 / Китай поддержал Россию в вопросе выхода из Договора по открытому небу с США

07.03 / Мнение: Можно ли верить статистике СССР, где проще получить квартиру и кормёжка свиней хлебом

13.05 / Новое исследование подтвердило низкий риск заражения новорожденного от матери с COVID-19

17.08 / В последние годы жизни Александр Абдулов игнорировал свое плохое самочувствие

10.05 / «…Ныне посмертно герой»

27.05 / В России закроют более 40 аэродромов малой авиации

14.02 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 февраля 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика