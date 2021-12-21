 

P&G отзывает сухие шампуни из-за бензола

21.12.2021, 17:53, Разное
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Американская компания Procter & Gamble Co (P&G) отзывает ряд аэрозольных сухих кондиционеров и аэрозольных сухих шампуней-спреев от Pantene, Aussie, Herbal Essences и Waterless, произведенных в США, в дополнение к ранее снятым с производства аэрозольным сухим шампуням от Old Spice and Hair Food. В баллончиках этих марок был обнаружен бензол.  

Бензол классифицируется для человека как канцероген, то есть вещество, вызывающее онкологические заболевания. Воздействие бензола может происходить при вдыхании, через рот и через кожу. Бензол в том числе содержится в выхлопных газах автомобилей. Он используется в производстве некоторых пластиков, каучуков, красителей, моющих средств и лекарственных препаратов. Хроническое отравление этим веществом нередко становится причиной развития тяжелых заболеваний крови, включая лейкемию и рак крови.

При этом компания утверждает, что ежедневное воздействие бензола в отозванных продуктах на уровнях, обнаруженных в ходе тестирования, не может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. P&G отзывает товары исключительно от избытка осторожности. Кроме того, бензол повсеместно распространен в окружающей среде. Люди во всем мире ежедневно и из разных источников подвергаются его воздействию в помещении и на открытом воздухе. Ритейлерам предписано убрать с полок эти сухие шампуни и кондиционеры, а люди, купившие их, могут обратиться за компенсацией. 

Ранее «Медпортал» сообщал, что эксперты обнаружили бензол в 78 солнцезащитных средствах. Из 300 протестированных средств для загара 78 содержали бензол. В 14 продуктах концентрация бензола была предельной для медицинских препаратов, которые невозможно изготовить без него. В основном это были спреи.



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