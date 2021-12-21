 

Новый год можно встречать и в кроссовках: как сочетать праздничные наряды с удобной обувью

21.12.2021, 15:32, Разное
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Все мы знаем, как тяжело ногам в тесных лодочках во время праздничной вечеринки. Когда торжественная часть наконец-то сменяется застольем и дискотекой, так и хочется освободить свои ноги от тяжких оков. Впереди встреча Нового года. Наверняка вас ожидают корпоративы, елки у детей и шумные вечеринки. Если вы хотите подарить своим ножкам комфорт, предлагаем вам сочетать праздничные наряды с удобной обувью.

Ботинки на грубой подошве

Мода на смешение стилей привела нас туда, где твидовые юбочные костюмы сочетаются с брутальной обувью в стиле милитари. Подберите для праздника трендовую серо-черную двойку из мини-юбки и укороченного жакета. К этому наряду идеально подходят высокие черные ботинки на шнуровке. Они не нарушают баланс пропорций и цвета.

Балетки

Еще пару сезонов назад балетки считались пережитком прошлого – обувью, уродующей походку. Но в наши дни туфли на плоском ходу вновь вернулись в тренды. А все потому, что модницы хотят достичь баланса между комфортом и изяществом. Выбирайте лакированные балетки и дополните ими комплект из модных брюк-колокол, белой рубашки и зеленого свитера, расшитого пайетками.

Непременным условием достижения идеального стиля с обувью на плоском ходу является острый нос. Такая модель хоть и удобна, но визуально удлиняет ногу. Если вы хотите поразить окружающих атласными бежевыми брюками и джемпером пудрового оттенка, смело дополняйте комплект коричневыми балетками. Так, как это сделала модельер-дизайнер Пилар Де Арсе.

Мокасины

Девушки с модельными параметрами обожают ходить на вечеринки в коротких платьях. Инстамодель Росио Осорно выбрала для праздничного образа дерзкий наряд оттенка фуксия, черные прозрачные колготки и черный блейзер, расшитый блестками. Этот гламурный образ модница поспешила нивелировать черными мокасинами на громоздкой подошве. Теперь никаких вопросов!

Лоферы

Если вы делаете ставку на одежду в трендовых фиолетовых оттенках, последуйте примеру блогера Тани Аюсо. Девушка сочетает трендовый брючный костюм с черной рубашкой и черными лоферами из текстурированной кожи. Этот наряд так хорош, что не требует никаких дополнений. Разве что не хватает сумки на цепочке и металлических массивных сережек.

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Американская блогерша Джоана Ваз тоже с удовольствием носит лоферы на тракторной подошве даже на вечеринки. Правда, модница предпочитает монохромные образы. Она дополняет лоферами черный блейзер и черные брюки из блестящей ткани.

Сапоги на устойчивом каблуке

Длинное черное платье с разрезом и фигурными вырезами в зоне декольте идеально сочетается с босоножками на тонких ремнях. Однако зимние образы могут быть более “тяжелыми”. Поэтому смело надевайте к такому платью высокие сапоги на устойчивом каблуке и берите с собой микросумку неонового оттенка.

Кроссовки

Если вы являетесь поклонницей стиля спорт-шик, тогда доставайте из шкафа свои любимые белые кроссовки. Этой обувью можно дополнить комплект из белой плиссированной юбки и кремового жакета.

Каблук-рюмочка

Не готовы отказываться от изящной обуви, но хотите уберечь свои ноги от боли? У нас есть для вас хорошие новости! Замените привычные черные лодочки туфлями на изящном 4-сантиметровом каблуке-рюмочке. Трендовые модели, которые имеют ремешок вместо задника, позволят вам танцевать до утра.

Босоножки на платформе

Для любительниц гламурной моды 90-х тоже найдется идеальное решение. Черное бархатное мини-платье можно сочетать с золотыми босоножками на массивной платформе. В такой обуви вашим ногам не будет тесно, а перепад между высотой пятки и носка не выглядит критичным.



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