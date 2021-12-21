Что мешает сбросить вес, мнение эксперта

Наш организм работает не всегда по очевидным алгоритмам и иногда, казалось бы, «правильные» действия могут привести к совсем неправильным последствиям. Елизавета Бахарева делится мнением о том, почему некоторым людям не удается сбросить вес, хотя они, казалось бы, делают всё правильно.

Сходить в спортзал, купить фитнес батончик и обезжиренное молоко, вроде всё правильно, но нет, именно это может заморозить снижение веса, а в некоторых случаях его набрать. Сегодня профессиональный диетолог Елизавета Бахарева расскажет, что может заморозить снижение веса и как с этим бороться.

Обезжиренные продукты

В нашем обществе крепко укрепилась мысль о том, что, покупая продукты с маркировкой «0% жирности» мы сможем похудеть. Только это работает в точности, наоборот. Причин на это много, так, например такие продукты мы по умолчанию будем употреблять больше необходимого, так как они не дарят нам ощущения сытности. Микроэлементы и витамины в составе обезжиренных продуктов осваиваются организмом с большим трудом. Как результат, употребляя такие продукты, вы не наедаетесь и через короткий промежуток захотите есть ещё. Тем самым ваша суточная норма калорий будет превышена.

«Нужно покупать продукты с обычной жирностью, а также обращать внимание на состав. В некоторых обезжиренных продуктах есть сахар, который значительно повышает калорийность» – предупреждает Елизавета.

Еда по порциям

Современный повседневный ритм часто не позволяет спокойно есть и насладиться едой. Каждый раз мы что-то накладываем в большую тарелку и подаём на стол, а там уже наложит кто сколько хочет. Это неправильно. Очень важно соблюдать порции в употреблении пищи, ведь неограниченное потребление еды ведёт к перееданию. Особенно когда мы за столом говорим: «Ну вот доешь, тут чуть-чуть осталось» или «Я кому это всё наложила? Давайте ешьте». Это всё приводит к тому, что человек съедает выше своей нормы, даже когда он уже наелся. Какой-то внутренний семейный долг требует от него съесть ещё.

«Делить еду по порциям – нормально, не нормально – питаться как не в себя и чувствовать долг, что нужно всё доесть, что поставили на стол. Я развила в своей семье культуру приёма пищи, это не сложно, главное – захотеть.» – рассказывает Елизавета Бахарева профессиональный диетолог с опытом.

Сухофрукты вместо сладостей

Многие фитнес тренера и диетологи рекомендуют заменить конфеты и другие сладости на сухофрукты. Казалось бы, всё правильно, но никто не следит за количеством потребления. Орехи и сухофрукты очень калорийные, это следует помнить и тщательно отслеживать потребляемые порции. Например, в 30 г. грецких орехов 196 калорий, что является почти половиной полноценного приёма пищи.

«Если вы собираете орехи и сухофрукты на перекус, то делите по порциям в небольшой пакетик, это убережет вас от лишнего потребления. Дома же, не нужно их ставить на показ, иначе каждый раз проходя мимо будете тягать по кусочку.» – поделилась опытом Елизавета Бахарева.

На первый взгляд очевидные вещи, которые направлены на борьбу с лишним весом, могут стать его причиной. В итоге если везде нарушать «технику» потребления, то лишний вес действительно начнет прибавляться. Следите за тем, что вы едите и всегда читайте состав на упаковке, не всегда рекламная этикетка говорящая о пользе продукта является правдой.