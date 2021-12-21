17 странных и пугающих находок в новом доме, которые оставили прошлые хозяева

Не раз бывали случаи, когда новые владельцы недвижимости обнаруживали древние и странные вещи. Ведь если хорошо поискать – можно обнаружить действительно любопытный раритет.

В этой подборке мы собрали самые удивительные находки, которые были обнародованные в интернете.

Случайно обнаружил эту картину за стиральной машинкой в новом доме после переезда

Различные инструменты от первых напитков Coca Cola

«На чердаке нашли много вырезок из различных газет датированные 1916 годом»

Вчера переехал в новый дом и обнаружил эту дверь, прошлый хозяин ничего не говорил, но она закрыта

«Этому зефиру 41 год»

Больше на чердак я не поднимался

«Я не могу в это поверить – мылу больше сотни лет»

Нашел доску Уиджа в подвале

Стакан из первых заведений быстрого питания 1970 год

«Мы нашли множество пирамид по всему дому – что это вообще такое?»

А это настоящий сейф в новом доме, пока не знаю что с ним делать

Забавная игра на моем чердаке, прям как в одноименном фильме

Кто-то оставил это за шторкой в подвале

«В подвале я раскопал более 30-шаров для боулинга»

На заднем дворе дома обнаружил вот это

«Откуда в моем доме 500 афгани – валюта из Афганистана?»

Самурайский клинок в доме, которому более 100 лет