В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми

На рассмотрение Государственной Думы России внесли законопроект, предусматривающий введение на постоянной основе ежемесячных выплат семьям с детьми. Текст документа был обнародован в понедельник.

Авторами инициативы выступили представители партии “Справедливая Россия – За правду”. Депутаты предлагают каждый месяц выплачивать россиянам по 10 тысяч рублей за каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Согласно документу, право на финансовую поддержку получат все граждане России, проживающие на территории государства при рождении первого и каждого последующего ребенка, пишет RT.

В пояснительной записке также указано, что законопроект предполагает ежегодную индексацию выплат на детей по уровню роста потребительских цен до 1 февраля каждого года. Члены СЗРП обратили внимание, что выплаты станут базовым доходом семей с детьми и существенно улучшат финансовое положение около 60 миллионов граждан страны, сообщает телеканал “Царьград”.

Представители “Справедливой России” указали, что в случае одобрения проекта Госдумой закон вступит в силу уже с 1 января 2022 года. На его реализацию планируется выделить порядка 7,2 миллиарда рублей в год, передает Пятый канал.