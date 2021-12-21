 

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми

21.12.2021, 9:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На рассмотрение Государственной Думы России внесли законопроект, предусматривающий введение на постоянной основе ежемесячных выплат семьям с детьми. Текст документа был обнародован в понедельник.

Авторами инициативы выступили представители партии “Справедливая Россия – За правду”. Депутаты предлагают каждый месяц выплачивать россиянам по 10 тысяч рублей за каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Согласно документу, право на финансовую поддержку получат все граждане России, проживающие на территории государства при рождении первого и каждого последующего ребенка, пишет RT.

В пояснительной записке также указано, что законопроект предполагает ежегодную индексацию выплат на детей по уровню роста потребительских цен до 1 февраля каждого года. Члены СЗРП обратили внимание, что выплаты станут базовым доходом семей с детьми и существенно улучшат финансовое положение около 60 миллионов граждан страны, сообщает телеканал “Царьград”.

Представители “Справедливой России” указали, что в случае одобрения проекта Госдумой закон вступит в силу уже с 1 января 2022 года. На его реализацию планируется выделить порядка 7,2 миллиарда рублей в год, передает Пятый канал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Скандалы: Думское лобби Сергея Собянина

26.06 / Мнение: Посол США вернулся в Москву

27.07 / Кейт Миддлтон с помощью букета цветов попыталась помириться с Меган Маркл

20.04 / Мнение: Профессиональная деформация

20.07 / Ученые составили жесткую диету для переживших апокалипсис людей

02.09 / Зеленский пожаловался на “не совсем солнечную атмосферу” на встрече с Байденом

04.06 / Мнение: Самокаты на Дворцовой

09.12 / Скандалы: Альберта Худояна вернули в процесс

05.11 / Мнение: Ковидофрения в Шереметьево

10.12 / Саратовская школа потратила бюджетный грант в 2,7 млн на баннер с надписью “Наркотики – это плохо”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика