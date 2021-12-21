 

Женщина из беззубой серой мышки превратилась в королеву любой вечеринки, всего за несколько минут

21.12.2021, 8:55, Разное
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Многие люди при просмотре различных фото, на которых фигурируют роковые красотки, даже не подозревают, какое количество косметики иногда необходимо для достижения подобного результата.

Ведь сейчас, даже самая невыразительная девушка, с помощью уходовых средств, всего за пару минут, становиться настоящей повелительницей мужских сердец.

Одна из пользовательниц ТикТок в своем аккаунте продемонстрировала, как даже при отсутствии передних зубов и максимально примитивной внешности, можно, приложив некоторые усилия, стать королевой любого бала.

На первом фото девушка показывает себя в максимально домашней форме. Взъерошенные волосы, ноль косметики и отсутствие передних зубов. Далее она обращается за помощью к тональным кремам, теням для глаз, а вишенкой на торте становится протез.

Уже на следующем кадре невзрачная блогерша действительно полностью меняет свою внешность. Многие интернет-пользователи конечно же были шокированы подобными снимками, но практически все оценили мастерство перевоплощения девушки.



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