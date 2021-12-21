Женщина из беззубой серой мышки превратилась в королеву любой вечеринки, всего за несколько минут

Многие люди при просмотре различных фото, на которых фигурируют роковые красотки, даже не подозревают, какое количество косметики иногда необходимо для достижения подобного результата.

Ведь сейчас, даже самая невыразительная девушка, с помощью уходовых средств, всего за пару минут, становиться настоящей повелительницей мужских сердец.

Одна из пользовательниц ТикТок в своем аккаунте продемонстрировала, как даже при отсутствии передних зубов и максимально примитивной внешности, можно, приложив некоторые усилия, стать королевой любого бала.

На первом фото девушка показывает себя в максимально домашней форме. Взъерошенные волосы, ноль косметики и отсутствие передних зубов. Далее она обращается за помощью к тональным кремам, теням для глаз, а вишенкой на торте становится протез.

Уже на следующем кадре невзрачная блогерша действительно полностью меняет свою внешность. Многие интернет-пользователи конечно же были шокированы подобными снимками, но практически все оценили мастерство перевоплощения девушки.