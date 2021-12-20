 

Gulagu.net опубликовал видео с пытками в красноярской колонии №17

20.12.2021, 23:56, Разное
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Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с избиениями осужденного, который оказался в карантинном отделении одной из колоний Красноярского края. Видеозапись доступна на канале проекта.

Скриншот видео Gulagu.net

На кадрах видно, как гражданин в форме сотрудника ФСИН в камере беседует с двумя заключенными. Основатель проекта Владимир Осечкин утверждает, что они являются так называемыми «разработчиками» — теми, кто обычно выбивает признательные показания у попавших в места лишения свободы. По словам правозащитника, предполагаемый сотрудник дает инструкции о том, как им надо будет вести себя с подозреваемым, которого заведут в камеру через некоторое время. Звука на видеозаписи нет.

Затем сотрудник ФСИН выходит и примерно через тридцать минут в камеру заходит молодой человек с вещами. Разработчики на видео начинают хватать мужчину за руки и пытаются затолкать его в туалет. «Чтобы там подвергнуть изнасилованию и макнуть головой в унитаз», — считает Осечкин.

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Сразу затолкать мужчину в туалет разработчикам не удается и тогда они начинают избивать свою жертву. Далее его перетаскивают на кровать и избиения, предполагает Осечкин, продолжаются. Однако камера уже не фиксирует происходящего: мужчин не видно из-за застеленных матрасов.

В разговоре с «Новой газетой» Владимир Осечкин уточнил, что на кадрах запечатлена исправительная колония №17 Красноярского края. Эту информацию подтвердил и бывший заключенный ИК Иван Асташин. «Благодаря общественной поддержке меня не коснулось прямое насилие, но сотрудники и заключённые-активисты прямым текстом в 2012 году говорили мне, что здесь «пытать умеют». Позже я общался со многими заключёнными, прошедшими через пытки именно в карантине ИК-17», — рассказал он в телеграм-канале.

Правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками в начале октября. Как заявили правозащитники, записи им передал программист и бывший заключенный Сергей Савельев. После выхода по УДО последнему удалось вынести из исправительного учреждения видеоархив с пытками заключенных. Он уехал во Францию и попросил политическое убежище. За публикацией последователи отставки высокопоставленных сотрудников саратовского управления ФСИН. Было возбуждено несколько уголовных дел.

Источник: Новая газета



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