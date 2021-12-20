 

Холода – это не повод отказываться от женственности: как грамотно сочетать юбку с сапогами

20.12.2021, 22:44, Разное
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Если джинсы или брюки надоели, значит, пора вспомнить о юбках, и зима не может стать причиной отказа от женственных образов. Главное – научиться правильно сочетать юбку с сапогами. Несколько идей стильных образов помогут сориентироваться и выбрать свой идеальный вариант.

Мини-юбка с сапогами до колен

Модная юбка мини отлично сочетается с высокими прямыми сапогами до колен. К такому комплекту подойдет светлый объемный укороченный пиджак.

Сапоги с квадратным носом с клетчатой юбкой

Шерстяная клетчатая юбка в складку длины миди – это модная классика. Чтобы придать образу новизны, к ней можно надеть укороченные сапоги с квадратным носом и трикотажный джемпер в рубчик.

Струящаяся юбка и сапоги с присборенным голенищем

Струящаяся бирюзовая юбка превосходно смотрится в комплекте с высокими сапогами с напуском на высоких каблуках цвета экрю. Дополнит образ пиджак из бархата стрейч.

Замшевая юбка и кожаные сапоги

К шикарной замшевой юбке цвета экрю длины миди можно надеть кожаные сапоги на толстой грубой подошве и двухцветный кашемировый кардиган с круглым вырезом.

Юбка и сапоги такого же цвета

Для создания изысканного образа можно надеть юбку и ботинки одинакового цвета. Отлично подойдут к темно-синей элегантной юбке синие замшевые сапоги. Останется только добавить джемпер с круглым вырезом из кашемира с блестками.

Юбка из твида и сапоги

Очень стильный лук получится при сочетании твидовой укороченной юбки с принтом и маленьким разрезом с высокими прямыми сапогами-трубами по колено.

Трикотажная юбка с короткими сапогами на плоской подошве

Зимой первостепенное значение имеет уют и комфорт, что может в полной мере обеспечить трикотажная юбка длины миди и короткие кожаные ботинки на толстой плоской подошве. В качестве верха можно выбрать джемпер фасона оверсайз в полоску.



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