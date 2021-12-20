Время года, стиль и увлечения: факторы, которые следует учитывать при покупке одежды для другого человека

В преддверии новогодних праздников вы, конечно же, задумываетесь о подарках родным и близким. Эта задача может показаться очень трудной, если не знать, что хочет адресат. Но ее можно решить, если выбрать подарок, который точно пригодится тому, кому вы его готовите.

Почему именно одежда

Во-первых, она нужна всем. Во-вторых, одежда не только необходимость, но и способ выразить нашу индивидуальность, показать другим, кто мы, что нам нравится, чем мы занимаемся и даже куда идем.

Если вы выбираете одежду в качестве подарка, то она может превратиться в красивый жест. Но, чтобы не прогадать с презентом, нужно учесть несколько факторов образа жизни человека, которому вы собираетесь его преподнести. Иначе одежда из подарка превратится в ненужную вещь, которая не дождется своего часа.

Неповторимый стиль

У каждого из нас есть свой вкус, ориентируясь на который мы подбираем себе одежду, обувь и аксессуары. Это и называется стиль. Он напрямую связан с интересами и работой. Например, забавная футболка – неуместный подарок для делового человека в солидном возрасте. И наоборот, вряд ли человек, который носит одежду в стиле кэжуал или спортивном, оценит деловую рубашку, которую вы собираетесь ему дарить.

Поэтому, чтобы не сделать ненужную покупку, подумайте, одежду какого стиля носит человек, которому вы собираетесь ее вручить. Купите что-то похожее на то, что у него есть, или что ему нравится, и вы точно не ошибетесь!

Время года

Еще один фактор, который влияет на выбор подарка в качестве одежды.

В теплые весенние и летние месяцы отличным подарком для папы, брата или супруга станут льняные рубашки, шорты, сандалии, солнцезащитные очки и шляпы. Для мамы, сестры или подруги можно приобрести легкое платье, футболку или блузку. Зимой или в межсезонье отлично подойдут теплые перчатки, шарфы и шапки. Также хорошими подарками могут стать шерстяные свитера, уютные пижамы и тапочки.

Работа и спорт

Каждый человек имеет свое любимое увлечение. Это еще один ориентир, который поможет не прогадать с подарком. Многие виды досуга и хобби связаны с особыми предметами и снаряжением, обычно представленными в виде одежды. Если вы знаете, что близкому человеку нравится конкретный вид спорта, то можно подарить футболку с портретом или автографом любимого игрока. Если вы не знаете, кто нравится адресату презента, то можете взять просто спортивный костюм, футболку, шорты, легинсы и даже спортивное снаряжение. Это отличный способ показать близкому человеку, что вы точно знаете, что ему нравится.

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Также незаменимым подарком станет специальная одежда, если, например, близкий человек работает врачом или поваром.

Интересы и увлечения

Если со стилем одежды, сезоном и профессией можно угадать, то с увлечениями и интересами человека легко прогадать. Поэтому, прежде чем дарить одежду, связанную с интересами и увлечениями адресата, убедитесь, что она точно придется ему по душе, а не только по размеру.

Например, поттероману точно понравится свитер, шарф и футболка, связанная с любимым фильмом. Геймер по достоинству оценит одежду, на создание которой дизайнеров вдохновила любимая игра. А поклонник музыкальной группы обрадуется одежде не только с портретом любимых исполнителей, но и с их узнаваемым символом, строчкой из песни и просто названием.

Вместо заключения

Уверены, что одежда – хороший подарок, но не знаете, что точно дарить? Магазины одежды предлагают таким нерешительным долго не думать и дарить сертификат на покупку той одежды, которая нравится адресату. Удобство еще заключается в том, что можно выбрать любую сумму.

А если хотите оригинальности, то позовите близкого человека на встречу в кафе в торговом центре, прогуляйтесь по магазинам и, когда заметите, что человек присматривается к чему-то, предложите примерить, а потом оплатите покупку. Близкий человек точно обрадуется такому неожиданному подарку!