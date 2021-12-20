 

50-летняя мать притворяясь собственной дочерью, чтобы вернуть молодость и найти молодого жениха и у нее получилось, пока она не подставила себя

20.12.2021, 21:56, Разное
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Лаура Оглсби – американка, которой почти 50 лет. Но возраст не стал помехой на пути к ее желаниям – женщина хотела вернуться в студенческие времена, и ей это удалось.

Ради осуществления мечты она начала претворяться своей дочерью, хотя с девушкой не общается уже достаточно давно. Пять лет назад Лаура получила карту соц. страхования на имя своей дочери.

Новое обличие позволило женщине новые возможности. Так, она стала студенткой университета и смогла стать обладательницей студенческой суды в размере практически 17,5 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). Также Лаура сдала на права, у нее появились довольно молодые ухажёры.

«Лаура прекрасно справлялась с ролью студентки. Она обновила гардероб, научилась делать стильный макияж. А что самое интересное, девушку воспринимали так, как она себя подавала. Она даже была в отношениях с молодым человеком» – говорит представитель закона Джейсон Перкинс.

Аферистка снимала комнату в доме, принадлежащем милой парой Эверри и Вэнди. Лаура придумала для них свою легенду – рассказала, что была вынужден покинуть семьи из-за насилия над ней.

Однако план женщины провалился, так как она решилась на мошенничество, притворяясь своей дочерью. Полиция отыскала преступницу,  ей грозит пять лет тюрьмы без права досрочного освобождения.

На сегодняшний день женщина находится под следствием и обязана выплатить родной дочери денежную компенсацию.



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