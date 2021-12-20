 

Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе коктейля из кофе и какао

20.12.2021, 21:42, Разное
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Кофе и какао являются самыми популярными утренними напитками во всем мире. Диетолог Светлана Фус рассказала, почему полезно их смешивать.
Диетолог Светлана Фус выложила на своей странице Instagram информативный пост, в котором рассказывает об необычном напитке с кофе и какао. Эксперт в сфере питания объяснила подписчикам, чем полезен такой коктейль. При употреблении какао в организме улучшается кровоснабжение мозга, что позитивно влияет на концентрацию внимания. К тому же, в составе фрукта есть меланин, который оказывает защитное действие на кожу и уберегает от вредного влияния ультрафиолетовых лучей.

Кофе известно благодаря своим энергетическим свойствам. Даже одна чашечка напитка с утра поможет усилить мотивацию к действиям и чувствовать себя бодрее. Кофе тоже позитивно влияет на кожу, улучшая ее упругость и продлевая молодость. По словам Фус, коктейль из двух популярных утренних напитков имеет желчегонное действие, может уменьшить выпадения осадков холестерина и предотвратить развитие камней в желчном пузыре. К тому же, такой тандем позитивно влияет на работу мозга и улучшает продуктивность. Светлана Фус уверена, что напиток из кофе и какао снимает ощущение беспокойства и убирает тревожность, что может быть побочным действием употребления кофеина без добавок.

Источник: letidor.ru



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