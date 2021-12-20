Мнение: Условие

Дмитрий Песков объяснил, почему ВОЗ все еще не одобрила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”. По словам пресс-секретаря президента РФ, причин для этого может быть несколько: предвзятое отношение к России или бюрократические проблемы.

Проблема, как представляется, носит более прозаический характер. ВОЗ поставила перед бантустанами типа России контрольную планку – 80 процентов уколотого населения. Пока планка не взята, занимайтесь своими делами. Вот когда выполните наше условие – тогда и получите право торговать своими бусами в нашем супермаркете. Впрочем, они, конечно, не ваши, раз производятся в Китае. Но все равно: главное условие, которое позволит признать вас цивилизованными – уколоть требуемое количество поднадзорного контингента. Вот тогда и поговорим.

Понятно, что Пескову не с руки озвучивать такие условия, поэтому он и несет по привычке ничего не значащую пургу.

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