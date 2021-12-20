Мнение: О дружбе человека с ресурсами

Друзья, курс про 12 ресурсов я решила перенести.

Начнется он 2 января 2022 года.

Места будут продаваться 29 декабря 2021 года.

Все-таки те необычные изменения, которыми мы будем заниматься на курсе, должны быть в начале нового года, а не в конце уходящего.

В конце уходящего года надо подводить итоги, а закладкой следующего года лучше всего заниматься в первые две недели нового года.

Курс будет проходить на новой площадке, функционал там шире.

Я заранее повешу в блоге FAQ.

Если вы старый читатель и если вы новичок, вам нужно прийти 29-го декабря в течение дня в блог, увидеть объявление, пройти по ссылке и оплатить курс. После оплаты вы увидите курс, но он будет состоять из списка закрытых тем. И эта же ссылка будет ссылкой на курс, который откроется 2-го января.

Места я пока не планирую ограничивать, чтобы не устраивать тот ажиотажа и тех банковских сбоев, которые были в прошлый раз.

Я ограничивала места на тестирования, чтобы не попадали лишние люди, поскольку тестирование было для постоянных читателей.

На курс про ресурсы смогут прийти и новички, в 1-й день будет базовая ступень и можно будет прочитать, что такое ресурсы, как они устроены, зачем их прокачивать и как. Для постоянных читателей будет много нового, но и тем, кто читает недавно, все должно быть понятно.

Ресурсы – основа всего, вот почему изучение психоалхимии надо начинать с этого.

Не верьте тем, кто обещают вам “открыть внутренний ресурс”, не связанный с внешним миром.

Это невозможно.

Если человека отключить от внешнего мира, получится сенсорная депривация, мозг впадет в состояние сна, а потом умрет.

Мозг – орган, который воспринимает внешние стимулы и обрабатывает их.

Вы должны видеть, слышать, осязать, чтобы мозг работал.

Какое-то время вы можете ни с кем не общаться и не взаимодействовать, но работающий мозг будет поддерживать образ социальной жизни в вашем поле. Там будет продолжаться общение и взаимодействие фигур с вами.

Вы будете кого-то вспоминать и представлять, получать стимулы от фигур и рефлексировать свои реакции.

Вот почему даже в одиночной камере человек не бывает полностью изолирован от социума.

В поле интегрировано социальное содержимое, поэтому у некоторых создается впечатление, что социум им не нужен, что они живут “внутренней жизнью”. А на самом в этой их жизни – все тот же социум.

Все, от мышления до рефлексии – социальные процессы, и даже оказавшись на необитаемом острове человек не стал бы одиноким животным, он вспоминал бы, что читал о выживании и слышал, автоматически вел бы внутренний диалог с фигурами близких, использовал бы социальные паттерны.

Уважение к социальным нормам размораживает все ресурсы, а бунт против социальной интеграции – это суицид.

Это все равно, что рука стала бы бунтовать против связи с сердцем или со спинным мозгом, а печень отказалась бы от связи с кровеносной системой. Человек по отношению к социуму не более автономен, чем орган по отношению к телу, и если он выглядит автономным, только благодаря интериоризации ресурсов, то есть внедрению внешних ресурсов в его поле.

Благодаря интериоризации мы можем делать много мысленной работы. Мы решаем задачи в уме, мы продумываем предстоящие разговоры, мы сочиняем творческие проекты, мы упражняемся в изучении языков.

Это не должно казаться автономией человека от социума. Любая мысленная работа совершается в связи с социумом и в расчете на него.

И если нет социального стимула, вам не хочется ничего делать. Не хочется учить язык, если некуда его применять, должно быть хоть что-то внешнее, социальное, что вы собираетесь с этим связать. Вам не хочется ничего придумывать, если вы не собираетесь это воплощать. “Неохота” значит нет охоты, не за чем охотиться в социуме, поэтому не включается поисковая активность и нет мотивации.

Это главное, что надо знать о фрустрации ресурсов.

Ресурс не подключается и не прокачивается, когда нет связи между затратой усилий и желаемым социальным результатом.

Это значит тревога и разочарование в этом ресурсе превысили для вас воображаемые социальные поощрения, и вам больше не хочется шевелиться в этом направлении.

Секрет прокачки – это способность держать в поле хорошо заряженные стимулы.

Если вы хотите получить мотивацию к какой-то деятельности, вы должны соблазнить себя результатом, но этот результат должен быть вам по силам, иначе ваша самооценка испугается недоступного и заблокирует мотивацию. Но доступное должно выглядеть привлекательно, иначе результат не покажется вам заманчивым.

Отсюда мы можем видеть суть фрустрации любого ресурса. Планка притязаний задрана и поэтому делать ничего не хочется. Что-то меньшее не привлекает, а до желаемого не дотянуться.

Научиться радоваться небольшим успехам – важный навык. Но для него нужно 1) уважать ресурс, 2) не переоценивать свою исходную позицию в ресурсе.

Представьте себе толстую девушку, которая привыкла смотреть на себя в зеркало в определенном ракурсе или на фото через фильтры. Она знает, что полна, но представляет себя намного стройней, чем в жизни. Допустим, она изменила режим питания и стала делать зарядку, и у нее есть небольшой результат. Если бы она видела себя раньше реалистично, она бы увидела, что стала стройней, ее лицо выглядит лучше, ее одежда сидит свободней. Но она подходит к зеркалу, скептически смотрит, есть ли результат, и ей кажется, что она выглядит так же, как всегда, и намного хуже, чем иногда на фото. У нее может случиться истерика от того, что впереди море работы, а прогресс обратный.

Люди, которые умеют себя мотивировать, поступают наоборот. Исходный уровень они видят чуть хуже, чем он есть, а на промежуточные результаты смотрят оптимистично, чтобы получать положительное подкрепление. Преувеличивать результат тоже вредно, в этом случае в какой-то момент вам покажется, что прогресса вообще нет. Но лишнюю критику с прогресса лучше убрать, исходный уровень нельзя приукрашивать.

На курсе я собираюсь подробней рассказать, как помочь себе подключить фрустрированные ресурсы и прокачать подключенные.

Например.

Для начала прокачки ресурса достаточно поместить фокус внимания на ресурс, а локус контроля – в границы. Ресурс в тот же момент начнет прокачиваться. Кто-то из комментаторов опишет, почему это происходит?

А на курсе расскажу я, как нащупать фокус и научиться его держать на ресурсе, как поместить локус в границы. И покажу фокус-тренажеры для подключения разных ресурсов. Потом их можно будет даже купить.

Каждый ресурс обладает своеобразием, уникальностью, и если ресурс фрустрирован, скорее всего это значит, что вы не можете его даже увидеть. Он скрыт от вас слепым пятном, искажен, смешан с другими и даже стерт.

Именно для этого нужно знакомство с 12 хранителями ресурсов. С каждым из них связан свой мифологический сюжет, каждый обладает необычным характером, каждый ждет особого подхода. Если подружиться с тотемом ресурса, блока на ресурсе не будет.

Знакомство с каждым ресурсом как с живым – это подход, который можно назвать путем Королевы.

В отличие от рационального пути Короля, путь Королевы – не через сознание, а через бессознательное.

Через бессознательное – это значит, что вы получаете не инструкцию, как и что делать, а живой образ, и этот образ начинает иногда или часто появляться в вашем поле среди других фигур, влияет на силы вашего поля.

Полезную фигуру в поле очень сложно поселить. Вредный образ, вроде полевого сорняка или лярвы приобрести очень просто. Некоторые сейчас специально выращивают воображаемых любовников, лярвы или тульпы, подселяют себе в поле полевых паразитов. Если у вас плохие границы или слабая нервная система, вы можете заразиться от кого-то страхом и у вас в поле появится какой-то тревожный образ или навязчивая идея.

А вот что-то полезное в свое поле очень сложно подсадить. Не приживается, особенно среди сорняков.

Хранители ресурсов – не просто полезны. Если они благоволят вам, у вас все получается.

Поэтому если у вас получится познакомиться с этими существами, а еще лучше кого-то из них полюбить, запечатлеть, вы получите проводников и прокачка этих ресурсов пойдет куда бодрей.

По идее, хранители тех ресурсов, которые вы уже любите, должны показаться вам дружелюбными, понятными.

А тотемы ресурсов, которые у вас фрустрированы, могут показаться вам враждебными.

Но первые 12 дней нового года – время, когда легче всего поменять и свое отношение к ресурсам и отношение ресурсов к вам.

Давайте попробуем заранее приблизительно представить, как выглядят ресурсы, которые вы не любите или не понимаете или наоборот, обожаете.

Но описываете не тотем! Это запрещено, вы не можете сами придумать тотем ресурса, он должен быть из древнего мифа, ему должна быть не одна тысяча лет. Это архетип. Никогда не слушайте тех, кто советуют вам самим придумывать вещи, которые относятся к коллективному бессознательному: места силы, амулеты, ритуалы, заклинания. Это не просто глупость, это опасно. Кто может попробовать описать, что происходит от таких выдумок?

Вообще никогда не читайте про магию в сомнительных источниках, где авторы сочиняют отсебятину или смешивают то, что нельзя мешать. Вы натаскаете в свое поле очень вредный мусор. Понятно почему?

Я предлагаю описать ресурсы как живые существа, но без персонификаций.

Например, у вас проблемы в ресурсе экономики. Опишите, как вы понимаете этот ресурс. Чего он хочет, какие качества человека он любит, кого делает любимчиком, какие жертвы принимает, какие косяки перед ним могут быть, какие сливы.

И про другие ресурсы тоже. Потом сравните с тем, что будет на курсе.