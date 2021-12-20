 

Эксперты составили ТОП-10 электрокаров с самым большим запасом хода

20.12.2021, 20:12, Разное
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Специалисты портала Autohome рассказали о машинах 2021 года, которые могут проехать наибольшее расстояние без подзарядки. Большинство позиций в топе заняли китайские бренды.
Десятое и девятое место занимают представители Tesla. Model Y c батареей на 75 кВт/ч и мотором в 450 лошадиных сил может преодолеть без подзарядки 525 км, а Model 3 с АКБ на 82 кВт/ч – 568 км. Обе модели пользуются достаточной популярностью и имеют широкую географию продаж. На восьмом месте оказался BMW iX с максимальным запасом хода в 630 км. Под капотом немца – мотор мощностью 523 л.с. Седьмую позицию специалисты отдали китайскому электрокару GAC Aion V Plus, который с АКБ на 95 кВт/ч может проехать 702 км без подзарядки. Шестое место тоже забрал китайский автопром. Седан GAC Aion V Plus с мотором на 430 л.с имеет запас хода на 706 км.

На средине топа можно увидеть ArcFox Alpha S. Версия этого авто с 218 лошадиными силами под капотом может преодолеть 708 км пути. Четвертое место занимает Zeekr 001. Его выпускают как суббренд компании Geely, и это авто в максимальной комплектации имеет запас хода на 712 км. Тройку лидеров открывает представитель китайского автопрома Saloon Mecha Dragon, который с мотором в 544 л.с. и батареей на 115 кВт/ч едет 820 км без подзарядки. На втором месте – Tesla Model S Plaid. Авто с электромотором на 1020 лошадей без проблем преодолевает 840 км. На данный момент лидером среди электрокаров с самым большим запасом хода является NIO ET7, который может без подзарядки проехать рекордных 1000 км, имея при этом мощность в 544 л.с и АКБ на 150 кВт/ч.

Источник: carsweek.ru



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