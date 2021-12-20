 

Объем иностранных инвестиций в экономику Москвы продолжает расти

20.12.2021, 16:34, Разное
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На Москву приходится половина всех накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Россию, отметил заместитель мэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов.

“Инвесторы из Германии вложили в экономику города 8,7 миллиарда долларов, Франции — 4,9 миллиарда долларов, Финляндии — 4,3 миллиарда долларов, США — 3,7 миллиарда долларов, Италии — 3,6 миллиарда долларов”, – уточнил чиновник.

Инвесторы из Азии также проявляют высокий интерес к Москве. За первые шесть месяцев 2021 года Сингапур вложил в российскую столицу 2,2 миллиарда долларов, Япония – почти два миллиарда, Корея – 970 миллионов, Китай – 907 миллионов.

Наибольшей популярностью у иностранных инвесторов пользуются финансовые и страховые компании, промышленные и высокотехнологичные предприятия, сферы торговли и недвижимости.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в первые девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года инвестиции в экономику Москвы выросли почти на 22%.

Заммэра отметил, что объем инвестиций в основной капитал Москвы за последние 10 лет вырос в 2,7 раза. Сохранить инвестиционную активность помогают меры поддержки предприятий от правительства столицы.



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