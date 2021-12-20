В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки

Он предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В Государственную думу внесли законопроект, ужесточающий наказание за пытки, организованные представителями власти. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ внесли на рассмотрение председатели комитетов по законодательству двух палат парламента Андрей Клишас и Павел Крашенинников. В базе Госдумы он пока не опубликован.

Предложенный законопроект усиливает наказание за пытки, организованные представителями власти, и переводит их в разряд особо тяжких. За применение пыток с целью запугать или принудить к даче показаний предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В статью о принуждении к даче показаний (302 УК) вводится отдельный субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов. По мнению Крашенникова, это позволит привлекать к ответственности не только следователей и дознавателей, но и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Кроме того, в документе приводится более четкое определение пыткам. Оно соответствует Конвенции против пыток, заключенной в 1984 году, уточнил чиновник. В частности, к целям пыток «отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки».

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей. Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями», — РИА Новости приводит слова Крашенинникова.

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