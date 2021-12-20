Ученые назвали расстройство, заставляющее говорить о похищении инопланетянами

Ученые из Испании в ходе проведения исследования выяснили, какое психологическое расстройство заставляет человека говорить, что его похитили инопланетяне. По их словам, речь может идти о посттравматическом стрессе.

Авторами научной работы являются специалисты из Университета Сарагосы. Они захотели подробнее разобраться в том, какие проблемы с психикой могут быть у людей, которые заявляют, что их похищали гуманоиды. Исследователи разговаривали с 19 людьми, уверенными, что они встречались с представителями инопланетного разума. У 9 человек из них подтвердилось наличие посттравматического стрессового расстройства.

Результаты проведенной научной работы показали, что симптомы патологии возникают даже тогда, когда событие, которое травмирует человека с психологической точки зрения, никогда не происходило. Бурная эмоциональная реакция на воспоминание опыта, не существовавшего в реальной жизни, похоже на поведение человека относительно реальной ситуации, пишет портал Nation News.