Компания NexTouch

Современная компания NexTouch производит интерактивное оборудование. Столы, панели, экраны с сенсорной матрицей и программное обеспечение. Является единственной промышленной организацией в России, которая специализируется в этой области. Подробнее о ней – в материале статьи.

Чем занимается компания NexTouch?

Прежде всего, команда специалистов, которые трудятся здесь, разрабатывают и производят оборудование. Помимо интерактивных экранов, панелей, столов, создают изделия для людей с ограниченными возможностями. Суммарно выходит более тридцати разновидностей изделий. А единиц получается более двух тысяч.

В производственном отделе компании имеется цех, отвечающий за отгрузку готовой продукции клиентам. Здесь же рабочие получают сырье.

В собственной лаборатории специалисты совершенствуют свою продукцию. Основной упор делается на дисплеях. Стремятся освоить технологии QD-LED и QLED с использованием квантовых точек, чтобы самостоятельно делать такие матрицы.

Наконец, здесь создается программное обеспечение. В NexTouch помнят опыт IT-гигантов Apple м Microsoft. Из него следует: продукт будет хорошо работать только, если железо разрабатывается под софт, и наоборот. Российский производитель так же создает оригинальное по, которое способно раскрыть весь функционал техники.

Где используется продукция компании NexTouch?

Все, что производит эта организация, широко используется в разных учреждениях и сферах жизни. И устанавливаются для реализации самых разных целей и задач:

демонстрация учебных материалов в ВУЗах;

отображение главной информации о компании при входе в офисное здание;

нестандартная реклама меню кафе или ресторана;

демонстрация экспоната современным способом;

оплата услуг или роспись для людей с ограниченными возможностями;

интересные развлекательные и обучающие элементы в дошкольных учреждениях.

Вот сколько задач выполняет продукция этой компании. И это еще далеко не полный список.

Каков уровень доверия к специалистам NexTouch?

О том, каких высот достигла команда специалистов, можно судить, прежде всего, по качеству продукции. А его определяет то, какого уровня компании готовы приобретать интерактивное оборудование.

У NexTouch крупные клиенты. Электронными досками и экранами оснащает образовательные учреждения Московский Департамент образования и науки. Мосгортранс развешивает информационные табло в автобусах и троллейбусах. Ростелеком устанавливает в офисах дисплеи для формирования электронной очереди.

Мнение таких крупных организаций имеет значение. Значит, и правда специалисты работают не зря. И достигли в своей области определенных высот.