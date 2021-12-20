В какой одежде встречать год Тигра разным знакам зодиака, чтобы год прошел на ура

Новый год – один из главных праздников. Это время радости и торжества. Каждому хочется хорошо выглядеть в эту волшебную ночь. В каком наряде следует встречать год Тигра каждому знаку зодиака, чтобы привлечь удачу?

Овен

Для новогодней ночи астрологи советуют выбрать красный, оранжевый цвет или другие яркие оттенки.

Такие вещи подчеркнут огненную сущность представителей знака зодиака. Овнам следует выбрать не только красивую, но и необычную одежду.

Телец

Представителям знака эксперты рекомендуют комфортный, практичный наряд темных тонов, без броских элементов.

Но не надо впадать в крайности. Одежда должна быть стильной, подчеркивать достоинства внешности.

Близнецы

Представителям знака стоит примерить вещи ярких цветов. Желтые, золотистые, красные и оранжевые тона будут весьма кстати. Близнецам астрологи советуют выбирать тот стиль одежды, который им нравится.

Рак

Представителям знака стоит выбрать вещи светлых, пастельных тонов. Хороший вариант – наряд с кружевами, из легкой, струящейся ткани, например шелка. Мужчине рекомендуется надеть легкую рубашку, а женщине – сарафан.

Лев

Представителям знака не следует ограничивать себя в ярких украшениях, аксессуарах из серебра и золота. Хорошо, если в наряде будут присутствовать теплые цвета.

Дева

Представителям знака астрологи советуют выбирать вещи цвета морской волны, голубую, светло-зеленую одежду. Образ должен быть стильным, но без излишеств.

Весы

Представителям знака астрологи советуют встретить Новый год в легких платьях розовых оттенков.

Лучше, если в наряде будут кружева. Мужчинам также рекомендуется включить розовый оттенок в свой образ. Например, надеть рубашку этого цвета.

Скорпион

Астрологи советуют представителям знака выбирать вещи элегантного фасона. И отдавать предпочтение одежде темных тонов.

В целом Скорпионам не стоит серьезно задумываться о том, в чем встретить 2022 год. Удача будет покровительствовать им в любом случае.

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Стрелец

Астрологи советуют обратить внимание на фасоны с вырезами. При этом одежда должна быть удобной, не сковывать движения. Лучше выбирать вещи белого, лилового, синего или серого цвета.

И сделать сложную прическу. Например, собрать волосы в хвост, как у хозяина года.

Козерог

Представителям знака предоставляется широкий выбор одежды: платья, юбки, свитера коричневого, серебристого, молочного, серого оттенка. Бижутерия и аксессуары должны быть неброскими.

Водолей

Представителям знака можно проявить фантазию в создании образа. Следует выбрать вещи серебристого, голубого, молочного или синего оттенка.

Рыбы

Представителям знака не стоит долго размышлять над созданием образа. Астрологи советуют выбирать вещи водных оттенков. Что касается фасонов, лучше отдать предпочтение элегантным платьям. Длина может быть любой. Астрологи советуют дополнить образ красивой бижутерией, аксессуарами. Вещи темных цветов выбирать не рекомендуется.

Общие советы

При выборе праздничного наряда стоит учитывать предпочтения животного-покровителя. Важно, чтобы вещи были комфортными, подчеркивали достоинства фигуры. Желательно выбирать актуальные фасоны и оттенки. Согласно легенде буйвол однажды одержал победу над тигром. С тех пор хищнику не нравятся коровы. Не следует надевать те вещи, в которых человек встретил год Быка. Даже если фасон и расцветка наряда по-прежнему актуальны, не стоит напоминать Тигру о его поражении.

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Покровитель года любит вещи из натуральных материалов. Лучше выбирать наряды из шелка, замши, кожи. Синтетические вещи надевать не стоит. Не следует выбирать скучные наряды. Домашний или офисный стиль для праздника не подходит. Чтобы не испортить отношения с хозяином года, нужно избегать одежды с тигровым, леопардовым или другим животным принтом. Это вызовет у хищника ассоциации с убитыми сородичами. Хозяину года также не нравится пафос и вычурность. Наряды должны быть сдержанными и простыми, но при этом элегантными и изящными. Женщинам рекомендуются платья с асимметрией, разрезами, пышными, струящимися или плиссированными юбками.

Можно выбрать одежду с открытыми плечами.

В качестве праздничных нарядов подойдут брючные костюмы или комбинезоны из струящейся ткани, блузы или джемперы в сочетании с юбками, длинные облегающие вечерние платья. Представителям сильного пола рекомендуются рубашки неброских цветов и деловые костюмы классического фасона.

Правильно выбранный наряд поможет привлечь удачу и позволит участнику вечеринки чувствовать себя уверенно и комфортно.