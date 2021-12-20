Собянин назвал программу реставрации в Москве крупнейшей в мире

В уходящем году в столице отреставрировали 170 памятников культуры – это небольшие усадьбы, купеческие дома, промышленные здания. Одним из самых важных объектов 2021 года стало здание бывшей Центральной электрической станции городского трамвая – теперь это дом культуры “ГЭС-2”.

Также в 2021 году завершилась реставрация Малороссийского подворья, Большого Москворецкого моста, скульптурных композиций жилых домов на площади Гагарина и других объектов исторического и культурного наследия.

“Программа реставрации памятников в Москве — самая крупная в мире”, – сказал Собянин в интервью телеканалу “Россия 1”.

Вместе с городом в реставрации объектов культурного наследия Москвы принимают участие федеральные структуры и инвесторы, отметил градоначальник.

В столице с 2011 года проводится конкурс “Московская реставрация”, где выбираются лучшие проекты по сохранению и популяризации объектов культурного наследия. Лауреатами стали 416 организаций.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировано 1,7 тысячи исторических зданий.

В 2010 году в неудовлетворительном состоянии находилось 1325 памятников архитектуры. За 10 лет их количество уменьшилось в 5,3 раза. Восстановление культурного достояния столицы не прекращалось даже в самые сложные месяцы пандемии.