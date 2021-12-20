 

Сокуров извинился за извинения перед Путиным

20.12.2021, 15:31, Разное
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Российский режиссер Александр Сокуров написал открытое письмо, в котором попросил “прощения у общественности, у всех, кому неравнодушна Россия” за свое письмо главе СПЧ Валерию Фадееву с извинениями перед Владимиром Путиным.

“После моего письма Фадееву мне стали поступать угрозы от недовольных этим письмом людей. Больше всего в этих людях меня пугает, что у них нет лиц на аватарках в интернете, поэтому я решился написать еще одно письмо, обращенное уже к обществу”, — объяснил Сокуров.

После публикаций двух открытых писем режиссера с извинениями, на платформе Change.org появилась петиция с предложением переименовать Прощеное воскресенье в День Сокурова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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