 

“Комплекс Золушки” мешает семейному счастью многих женщин: из-за чего он возникает и как от него избавиться

20.12.2021, 15:16, Разное
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Нереальное отношение к жизни, иллюзии, ожидание «принца» — все это психологи обозначают понятием «комплекс Золушки». Проблема встречается у многих женщин. В чем она заключается? Какие последствия бывают от такого комплекса? Как от него избавиться?

Суть комплекса

Несмотря на то что Золушка – лишь сказочный персонаж, женщины с мировоззрением этой вымышленной героини встречаются в реальной жизни. Они витают в облаках и не имеют представления о реальной жизни. Женщины с комплексом Золушки склонны перекладывать ответственность за собственную судьбу на окружающих. В том числе, на партнера. Такие дамы ждут «прекрасного принца», который кардинально изменит их жизнь и подарит счастье. Даже если такой мужчина найден, женщина не будет испытывать радость. Ведь она станет эмоционально зависимой от партнера и полностью подчинит себя его целям и желаниям.

Причины и последствия

«Корни» комплекса Золушки следует искать в традиционных, патриархальных установках. Если семья придерживается таких принципов, родственники внушают девочке, что она должна быть покорной и зависимой от будущего супруга. Эксперты считают, что развитию комплекса способствуют романтические фильмы, сериалы, книги. Героини этих произведений – добрые, но пассивные женщины, которые в результате благоприятного стечения обстоятельств встречают своих «принцев».

Комплекс Золушки блокирует эмоциональное и душевное развитие. Некоторые женщины, которые им страдают, становятся одинокими, так и не встретив свой идеал. Другие, познакомившись с обеспеченным и сильным кавалером, воспринимают его как «спасителя». И становятся пассивными, зависимыми личностями. Часто они чувствуют себя несчастными, нереализованными, страдают от насилия в семье.

Как избавиться от комплекса?

Даме с комплексом Золушки надо, прежде всего, заниматься саморазвитием. Нужно работать над своей личностью, определить для себя цели и планы, связанные с карьерой и отношениями с противоположным полом. Привыкать к тому, что жизнь – не сказка. Добиваться целей надо своими усилиями, не рассчитывая на помощь извне. А стремления и планы должны быть реальными. Чтобы принять важное решение, женщине не стоит постоянно оглядываться, ожидая поддержки и одобрения партнера, которых она, кстати, может и не получить. Взрослому человеку важно верить в свои силы и брать на себя ответственность за собственные поступки и слова.

Дама, которая придерживается таких принципов, привлекает достойных мужчин, с которыми можно выстроить крепкие, серьезные отношения и здоровую эмоциональную связь.

В двадцать первом веке представители сильного пола по-прежнему ценят хозяйственных, нежных и заботливых женщин, которые предоставляют супругу право выполнять роль главы семейства. Однако современным мужчинам важно, чтобы спутница жизни была активной и интересной. Самодостаточная, уверенная в себе женщина, у которой есть увлечения, любимая работа и круг общения, с которой можно найти много интересных тем для разговора, никогда не останется без внимания представителей противоположного пола.



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