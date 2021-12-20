Любовь к кофе и шоколаду оказалась генетической

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20.12.2021, 15:08, Разное
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За любовь к кофе и горькому шоколаду оказались ответственны гены, ускоряющие метаболизм кофеина. При этом тяга к лишней чашечке не связана с самим вкусом кофе, его насыщенностью или нотками мускатного ореха в аромате. Мозг просто ассоциирует горечь с бодростью. А из-за быстрого усвоения кофеина эффект от него у таких людей длится меньше. В итоге формируется рефлекс, который толкает пить больше кофе и есть горький шоколад. 

«Люди приравнивают естественную горечь кофеина к психостимулирующему эффекту», — считает автор исследования Мэрилин Корнелис, доцент кафедры профилактической медицины в области питания. — «Они учатся ассоциировать горечь с кофеином и ощущением бодрости. Мы наблюдаем усвоенный эффект. Когда люди думают о кофеине, они думают о горьком вкусе, поэтому они наслаждаются темным кофе и темным шоколадом».

Чтобы выяснить, как работает этот механизм, ученые проанализировали более 126 тысяч анкет из Британского Биобанка, а также данные крупных американских исследований. Участники опроса поделились своими предпочтениями в еде и напитках, в том числе о том, добавляют ли они сахар или молоко в кофе. Все участники были генотипированы, и у исследователей были полные данные об их ДНК. Далее ученые сопоставили эти данные и выявили закономерности между генами испытуемых и их пищевыми предпочтениями. 

Новые данные могут существенно повлиять на дальнейшие исследования. Потребление кофе и черного шоколада снижает риск развития болезни Паркинсона сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Недавно ученые выяснили, что всего 3-4 чашки кофе в день снижают риск развития хронических заболеваний печени. Темный шоколад снижает риск сердечных заболеваний. Однако в исследованиях принимают участие и люди с мутацией «кофемана» и без нее, это может влиять на результаты. 

«Употребление черного кофе и кофе со сливками и сахаром очень сильно влияет на ваше здоровье», — считает Корнелис. «Человек, который хочет черный кофе, отличается от человека, который хочет кофе со сливками и сахаром. Основываясь на наших выводах, человек, который пьет черный кофе, также предпочитает другие горькие продукты, такие как темный шоколад . Итак, мы углубляемся в более точную способ измерить реальную пользу для здоровья от этого напитка и другой еды».

Более раннее исследование показало, что из-за генетической предрасположенности к любви к кофе люди пьют меньше чая. При этом из-за большей чувствительности к кофейной горечи люди потребляют меньше алкоголя. 



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