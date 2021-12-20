 

«Омикрон» может спровоцировать смертельное метаболическое истощение

20.12.2021, 14:56, Разное
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Биолог Анча Баранова пояснила о способности штамма «Омикрон» запускать смертельные болезни. По ее словам, новый вариант коронавируса может вызывать смертельное метаболическое истощение.
После полного выздоровления люди, ранее заразившиеся штаммом «Омикрон», могут умереть. Эта разновидность коронавируса провоцирует серьезный метаболический кризис. Его могут нормально перенести представители молодого поколения, а пожилым людям в данном случае придется довольно тяжело. У них станет наблюдаться метаболическое истощение на фоне иных хронических патологий, протекающих в обостренной форме.

Биолог считает, что в РФ может в ближайшей перспективе увеличиться смертность. При этом показатели летальных исходов напрямую не будут связаны с COVID-19.

Ученый Александр Бутенко, в свою очередь, заявил, что в РФ уже в следующем месяце начнется «эра Омикрон-штамма». Сейчас в стране пока доминирующим вариантом продолжает оставаться «Дельта», пишет портал Newinform.



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