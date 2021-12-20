Мнение: Запруда в мозгу

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман поддержал идею введения штрафов за отказ от вакцинации. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

"Я считаю вакцинацию обязательной для всех, кроме тех несчастных, кому нельзя прививаться по состоянию здоровью. Я за полный отказ от введенной при Горбачеве добровольности прививок и за любые меры принуждения, которые понадобятся для этого", – сказал Вассерман, комментируя заявление Анны Поповой.

Способность складировать в извилинах тонны информации еще не подразумевает способность ее осмысливать. Скорее, наоборот – эти тонны создают препятствие для мыслительной деятельности, как бобровая плотина перегораживает ручей. Ничем другим периодические высказывания Вассермана объяснить не удаётся.

Добровольность вакцинации – не горбачевское изобретение, а важнейшее положение Нюрнбергского кодекса, который был сформулирован еще до Второй мировой войны и служил точкой опоры для судей Международного трибунала, разбирающих преступления нацистов в вопросах проведения бесчеловечных экспериментов над людьми.

То, что Вассерман присоединился к рядам защитников фашизма, неудивительно: в фашистском государстве его представители просто обязаны исповедовать государственную идеологию. За то и назначили "народным избранником". Единственно любопытно, как человек, который что-то там такое рассказывал про фашизм украинский и закатывал глаза при этих рассказах, теперь отчаянно поддерживает фашизм глобальный. И проявляет трогательное единство с высказываниями европейского фюрера Урсулы фон дер Ляйен о безусловной отмене Нюрнбергского кодекса.

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