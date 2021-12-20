Декабрьское

Дмитрий Быков: Наш выбор — шерить бред. Мы в нисходящем тренде. Другого, впрочем, нет…

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Да разве могут дети юга Понять, что значит Кали-юга?

Кто видел лед воочью, Тот верит декабрю. Одной декабрьской ночью Я правду говорю.

Сперва мы выживали — Болтун, жуир, позер; Потом мы выжидали, И это был позор.

Потом нас выжимали Из наших нищих нор; Потом нас выжигали, И это до сих пор.

Какое шерри-бренди? Наш выбор — шерить бред. Мы в нисходящем тренде. Другого, впрочем, нет.

Печальней буквы точка. Молчанье хуже фраз. Нас всех заменит то, что Гораздо хуже нас.

Чуму убьет холера, Война снесет тюрьму, Садиста-офицера Матрос убьет в Крыму.

Идейного злодея Скальпирует злодей Из первого отдела Без правил и идей.

Бордюр заменит плитка, Бойца сожрет прохвост, Допрос сменяет пытка, А пытку — холокост.

Тебя убьет не равный, А вирус или ЧОН, Иль выродок державный, Что тоже обречен.

Тебе солгал родитель, Когда привел на свет. Тлен — общий победитель, Другого, впрочем, нет.

Тьма — не Тантал, не Кали, Она со всех сторон. Добро же с кулаками — Вообще оксюморон.

Добро всегда случайно, Как милость, как просвет, И только в этом тайна, А больше тайны нет.

Добро не торжествует. Оно сидит, тоскует И смотрит из угла На поединки зла.

Дмитрий Быков, обозреватель

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