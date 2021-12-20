Корпоратов не будет! – Личное мнение

Я скажу сейчас страшную вещь, но вы не торопитесь орать, а дайте сначала всё объяснить.

В общем, я нашла положительный момент в пандемии коронавируса. Какой? Корпоратов в этом году не будет!



Фото: Соцсети

Всё, допрыгались! Пандемия бушует, сборища запрещены.

Вместе с тем, в этом есть и отрицательный аспект.

Вместо корпоратов, все собираются по домам. Искренне считала, что этот пережиток прошлого уже закончился, но кого ни спроси — все салаты стругать собираются.

И вот к этому формату празднования у меня тоже есть претензии. Чуть меньше, чем к корпоратам, но тоже — ничего хорошего.

Вот что за праздник-то? Три дня готовят, потом нажрутся на Новый год. Затем подъедают три дня остатки, пока рыба под шубой окончательно не протухнет.

А тут сразу и 7-е! Вместо того, чтобы встретить светлый праздник Рождества в храме, в молитве и покаянии — опять готовка, опять застолье!

В итоге десять дней все жрут — нормально, не? Как после этого в офисы возвращаться? Вся одежда трещит по швам.

А уж о вреде здоровью, которому нанёс праздничный зажор, и говорить бессмысленно.

Вопрос у меня к вам прямой: нафига вы это делаете?

Вы серьёзно считаете, что праздники — это еда и выпивка? Правда? Не прогулки, не дружеское общение трезвых людей, не правильное (умеренное) питание, а обжираловка?

Ну тогда вы очень странные люди.

А может, пойти уже по правильному пути? Не упахиваться у плиты, не объедаться далеко не самыми полезными оливье, а провести новогодние праздники так, чтобы получить удовольствие, реально отдохнуть и запомнить, как всё было здорово?

Ну, и начать так жить до праздников!

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Во-первых, каждое меню, каждая линейка питания Grow Food просчитана по калориям. Ты чётко понимаешь, сколько съела, а значит вполне успеешь скинуть лишний килограмм на боках уже до праздников.

Во-вторых, я уже говорила — отдохнёшь от кухни. Если впереди надо нарезать пять салатов, сделать 2-3 перемены блюд, то нужно набраться перед этим подвигом сил.

Заказав еду от Grow Food, ты как раз отдохнёшь.

В-третьих, питаясь хотя бы десять дней правильно, ты вполне возможно и не захочешь обжираться на Новый год. Правильное питание имеет такое свойство — организм просто не захочет с него слезать.

Теперь — о более приятном и важном: в Grow Food появились под Новый год новые блюда:

Возможно, вы их даже закажете к праздничному столу, вместо того, чтобы самим готовить. Попробуйте их сначала, а потом облегчите себе праздничную готовку.

В общем, питайтесь вкусно, но правильно — искренний мой вам совет!

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