Коллеги Лепса связали его проблемы со здоровьем с предстоящим разводом

Коллеги известного российского певца Григория Лепса считают, что его проблемы со здоровьем связаны с разводом. Недавно у артиста случился гипертонический криз, ему пришлось один день провести в больнице под капельницами.

Тема развода Григория Лепса была затронута в рамках шоу «Звезды сошлись», которое вышло в эфир канала НТВ. Знаменитости, которые собрались в студии, предположили, что у артиста поднялось давление на фоне переживаний из-за расторжения брака. Первой о проблемах со здоровьем Лепса заявила Лариса Долина. Она пожелала знаменитости скорейшего выздоровления. Позже на связь с поклонниками вышел и сам музыкант. Он рассказал, что с ним уже все в порядке, но один день пришлось провести в медучреждении.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева задалась вопросом по поводу того, почему Григорий Лепс и Анна Шаплыкова приняли решение развестись после 20 лет брака. Андрей Григорьев-Апполонов предположил, что супруги просто устали. Певец Шура, в свою очередь, затронул тему алкоголя. Он заявил, что в отечественном шоу-бизнесе частое употребление спиртных напитков – норма. Богдан Титомир отметил, что не женился, чтобы потом не было развода и гипертонического криза. У артиста в целом нет никаких проблем.

Сегодня в суде должно пройти заседание суда по разводу Григория Лепса и Анны Шаплыковой. У них есть трое совместных детей. К тому же звездной паре придется поделиться совместно нажитое имущество, пишет портал «Слово и дело».