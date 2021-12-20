Мало ем, но не худею — почему «голодные» диеты не работают



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Почему не надо морить себя голодом, чтобы похудеть

Что происходит, если мы сокращаем и без того небольшое потребление калорий? Мы, естественно, ждем, что с этого момента начнем худеть еще активнее и через неделю влезем в любимое новогоднее платье. Но нет — в действительности эффект будет противоположным. Как связаны диета и обмен веществ, рассказывает Джульетт Келлоу, врач-диетолог из Великобритании.

В момент резкого урезания калорий наше тело переходит в «режим голодания». Этот механизм возник как защита от голода — и наш организм становится сверхэффективным в использовании калорий, которые он получает из еды и питья.

Тело просто защищает оставшиеся жировые запасы, чтобы не погибнуть. И чтобы обеспечить себя калориями, начинает активно использовать мышцы вместо жира. Это приводит к потере мышечной массы, что, в свою очередь, снижает скорость метаболизма.

Организму требуется все меньше калорий для поддержания нормальной жизнедеятельности, а потеря веса замедляется. Конечно, для ситуации голода — это идеальное решение. Но если вы просто хотите похудеть, то на этом пути вас ждет фиаско.

Сколько калорий нам нужно, чтобы не попасть в «режим голодания»

К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа. Поскольку метаболизм у всех людей разный, то есть момент, когда наше тело начнет использовать мышцы вместо жира, у каждого человека тоже будет индивидуальным.

Но большинство экспертов по питанию рекомендуют не снижать уровень калорий ниже 1000–1200 в день, если вы соблюдаете диету самостоятельно. Также стоит иметь в виду, что тело не «входит» и не «выходит» внезапно из режима голодания, как при пересечении границы государств. Это постепенный процесс, поэтому вам не нужно паниковать, если вы изредка снижаете потребление калорий.

А какая связь между мышцами и метаболизмом?

Скорость метаболизма — скорость, с которой тело сжигает калории — частично определяется количеством имеющихся у нас мышц. Чем больше у нас мышц, тем выше скорость метаболизма; чем меньше у нас мышц, тем ниже скорость метаболизма. Это объясняет, почему у людей с высокой долей мускулов метаболизм выше.

Кстати, не так давно ученые изучили обмен веществ 6500 человек и выяснили, что скорость метаболизма меняется 4 раза на протяжении жизни. И она не сильно зависит ни от возраста, ни от пола. На количество сжигаемых калорий больше влияет общая масса тела и уровень активности человека.

Чем больше у вас мышц, тем выше скорость метаболизма, и тем быстрее вы худеете. Именно поэтому стоит наращивать мышечную массу даже во время похудательной диеты. Хороший способ это сделать — увеличить количество спорта в своей жизни.

В то время как аэробные упражнения, такие как бег трусцой, плавание, быстрая ходьба и занятия аэробикой, помогают тонизировать мышцы и сжигать жир, силовые тренировки или тренировки с отягощениями увеличивают количество мышц в вашем теле. И это хорошие новости, потому что на каждый лишний килограмм мышц ваше тело потребляет около 50 дополнительных калорий в день.

И конечно, продолжайте следить за питанием

Подбирая диету, учитывайте не моду на какой-то тип питания, а индивидуальные особенности организма. В этом вам может помочь врач-диетолог.

Если вы продержались на диете пару недель или месяцев, а затем «сорвались», то потерянные килограммы быстро вернутся. Иногда даже с избытком. Такие «качели» вредят фигуре (появляются растяжки) и здоровью. Старайтесь подобрать для себя тот гастрономический образ жизни, с которым вам будет комфортно существовать длительное время без вреда для самочувствия.