 

QR-коды москвичей отсканируют при покупке товаров и услуг

20.12.2021, 9:31, Разное
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ФНС Москвы рассмотрело предложение Минздрава РФ по пресечению продажи товаров и оказанию услуг невакцинированным посетителям общественных мест, торговых центров и магазинов, доступ к которым должен осуществляться только по QR-кодам.

Если гражданин без QR-кода купит какой-либо товар или получит услугу, организация будет автоматически оштрафована за нарушение эпидемиологических требований. Налоговая служба получит не только список приобретенных товаров, но и информацию о покупателе – адрес, телефон, СНИЛС, ИНН и другие персональные данные.

Для того чтобы избежать штрафов, организациям достаточно при продаже товара в чеке сканировать QR-коды вакцинации покупателей для их идентификации. Компаниям необходимо обновить прошивки всех касс, но покупать дополнительные сканеры не придется, поскольку большинство торговых точек оборудованы устройствами сканирования ценников.

Подлинность кодов вакцинированных будет проверяться в ЕМИАС. В случае выявления фальшивого кода или когда в чеке будет не QR-код покупателя, деятельность предпринимателя или организации будет приостановлена на 90 дней.

Московские власти положительно оценили нововведение и уже тестируют сканирование QR-кода покупателя в чек при оказании государственных услуг и рекомендуют остальным регионам России подготовиться к полномасштабному внедрению данной практики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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