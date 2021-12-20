Скандалы: Российским ницшеанистам ветер дует с Запада

Институт Философии РАН назвали «мозгового штабом либерально-разрушительного движения в России»

Институт философии РАН, ныне отмечающий своё 100-летие, подошёл к юбилею в состоянии «нервозности». Как это признал Учёный совет самого института в недавнем обращении к Владимиру Путину. Нервничать философов заставило неутверждение на пост директора Андрея Смирнова, возглавлявшего ИФ РАН с 2015 года. В качестве замены выдвигается кандидатура замдиректора по научной работе Юлии Синеокой.

Однако даже беглый взгляд на концепцию и персоны Смирнова и Синеокой позволяют сделать вывод: в Институте философии Российской академии наук давно и целенаправленно ведётся разрушительная работа против национальных, духовных и государственных основ России.

Откуда ветер дует

Институт философии РАН – исторически весьма почтенное заведение. Он был основан крупным русским философом Густавом Шпетом, в числе первых сотрудников были замечательные отечественные православные мыслители Иван Ильин и Семён Франк, а также выдающийся богослов-патролог Иван Попов, прославленный Русской Церковью в лике новомучеников. В советское время Институт философии АН СССР превратился в «крепость» марксистко-ленинской догматики. При этом, как и многие другие идеологические институты «развитого социализма» под прикрытием «интернациональной партии» внутри ЦК КПСС, накопил скрытый потенциал либеральной оппозиционной мысли. В полной мере эта «закладка» развернулась в позднюю перестройку, а потом принесла спелые плоды в 1990-е.

По инициативе преподавателя марксизма-ленинизма профессора Абдусалама Гусейнова в 1988 году в институте был создан научно-просветительский центр «Этика ненасилия». В ноябре 1989-го он в сотрудничестве в АН СССР и Комитетом защиты мира провёл в Москве международную конференцию по этике ненасилия. Среди участников называются такие «всемирно известные сторонники философии и практики ненасилия», как Жан Госс, Ричард Дитс, Джин Шарп. Последний – известный «гуру цветных революций» – в интервью «Комсомольской правде» хвалился:

В начале 90-х я не в Таллин, Ригу и Вильнюс приезжал, а в Москву. Мне там снимали зал чуть ли не в Академии наук, туда приезжали представители Прибалтики, и я их учил, как разваливать страну изнутри.

Эта краткая ретроспекция важна для понимания того, откуда «растут ноги» сегодняшнего направления института. Абдусалам Гусейнов до сих пор играет важную роль в формировании политики института, Смирнов и Синеокая – ученики Гусейнова. Синеокая – в прямом смысле, а Смирнов – в «духовном», так как вообще не философ по образованию.

«Первый русский» уже расследовал в июне 2021 года деятельность ИФ РАН и его уже бывшего директора Смирнова. Поэтому поговорим о Юлии Синеокой – члене-корреспонденте РАН, которую ныне прочат в продолжатели дела старших товарищей. О научной состоятельности её как философа, говорить, увы, даже не смешно. Одна личная монография – уровень кандидата наук, статьи – нагромождение компиляций, ссылок, перемешанных с либеральными идеологемами и эмоциями. Достаточно добавить, что Синеокая предстаёт «знатоком» Ницше и Канта, даже не зная немецкого языка. Но кто же её столь активно «двигает» к академическим «вершинам»? Попробуем разобраться.

Синеокая ницшеанка

Ни для кого не секрет, что Юлия Синеокая имеет двойное гражданство (России и Франции). В начале 2000-х она стажировалась в Центре по изучению России и стран Восточной Европы Бирмингемского университета, основанном в 1963 году как советологический центр (CREES), готовящий специалистов по «современному политическому конструированию идентичностей».

Вернувшись в Россию, Синеокая в 2006–2016 годах оказалась заместителем завкафедрой политософии Московского Международного университета Геннадия Бурбулиса, разрабатывая тему вестернизации системы ценностей России. Кандидатская и докторская диссертации Синеокой посвящены философии Фридриха Ницше, которую она рассматривает весьма практически. Как идейный базис «новой идентичности» постхристианского мира, в котором должны быть «преодолены» природные и этические границы «старого человека».

Выступая на эту тему на включённом в реестр СМИ-иноагентов «Радио Свобода»*, Юлия Вадимовна призналась, что главное препятствие революции ценностей – Православная Церковь, христианство же вселяет в человека рабский дух, чтобы сделать общество более управляемым. Согласно концепции Синеокой, идеи Ницше помогут русским превозмочь, говоря языком самого Ницше, «атавистические припадки патриотщины» и вернуться к «доброму европеизму».

Накануне голосования по поправкам к Конституции России в 2020 году Синеокая совместно с профессором Университета Северной Каролины Мариной Быковой провела публичную беседу «Идея объединённой Европы в контексте истории философии», в которой на основе концепции Канта «о праве всемирного гражданства», вопреки предложенным поправкам, давалось философское обоснование приоритета международного права над национальным.

Что интересно, Иммануил Кант, как и Фридрих Ницше, вообще играет особую роль в идеологемах Смирнова, Синеокой и Ко. Глубокого и многомерного философа они делают прикладным идеологом космополитизма, трансгуманизма и иже с ними.

В июне 2017-го на Всероссийской конференции «Философия и практика этнического многообразия и единства России» в Махачкале Синеокая обосновывала необходимость замены гражданской и национальной идентичности ценностями «наднациональной» и «постнациональной» культуры. В сентябре того же года на научно-методическом семинаре Аналитического управления Совфеда она осудила «ренессанс национальных, этнических, архаических, «незападных» ценностей в России».

Так, по словам Синеокой, необходимо «преодоление своих национальных идентичностей, создание нового постнационального этноса», поскольку «фундаментальная траектория европейской истории – уход с исторической сцены наций», на смену которым идёт «единая смешанная раса европейского человечества».

Занятно, что у Юлии Вадимовны здесь явное двоемыслие по Оруэллу. Описывая свою поездку в Израиль, она признаётся, что «была со своим народом», испытала «скрытое, врождённое чувство», которое «пробивается через шероховатую нежность первых слов, произнесённых на иврите… одиночество, бездомность, пустота остались по ту сторону». То есть тут уже никакого «кантианского» смешения языцев не предполагается.

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Наследие Фридриха Ницше используется Синеокой также весьма своеобычно. Например, в интервью порталу «Теории и практики» она с позитивным пафосом указывает, что книги безумного мыслителя-антихристианина всегда работали в России идейным «динамитом»:

Ницше помог русским интеллектуалам обрести свободу духа. Критика Ницше исторического христианства отвечала усилившимся исканиям религиозного обновления, попыткам модернизации Православия. В перестроечную эпоху тексты Ницше помогали людям критически осмыслить прошлое, обратиться к европейским ценностям, свободе и творчеству.

«Свобода и творчество» у Синеокой носят вполне предметный характер. Так, в августе 2019-го она подписала петицию членов пока ещё не признанных иноагентами организаций «ПЭН-Москва» и «Свободное слово» – «Против беззакония, насилия и фальсификаций» – с осуждением действий властей в ответ на незаконные акции протеста в Москве летом 2019 года. Курируя в Институте философии РАН кадровую политику и отбирая идеологически «подходящих» молодых сотрудников через проект «Философская мастерская», Синеокая с другими «экспертами» этой мастерской успешно прививает им «вакцину свободы».

Любопытные примеры: «эксперты» Виктория Лысенко и Светлана Неретина в марте 2020 года обратились в Совет Европы с протестом против поправок в Конституцию России. А чуть раньше, в октябре 2019-го, Александр Доброхотов, Рубен Апресян, Андрей Родин, Анатолий Ахутин подписали открытое письмо философов по «московскому делу». Не вызывает удивления, что в своих статьях и выступлениях молодые философы, выпестованные в этой «кузнице кадров», также подключились к либерально-протестному дискурсу.

Пропагандирует госпожа Синеокая и «прогрессивные» ценности «свободной любви». Так, в качестве автора идеи и редактора-составителя она издала на средства РФФИ под грифом ИФ РАН книгу «Философские эманации любви». В ней собраны все сплетни о любовных похождениях философов: главным образом, адюльтеров и половых извращений.

Спрашивается: это и есть «философская» работа, достойная грифа академического Института философии? К слову, входящего в «первую категорию» институтов РАН по финансированию. Точно ли на такое стоит тратить деньги налогоплательщиков?

Цивилизнуть «немытую» Россию

Но в руководстве ИФ РАН могут возразить: но мы же занимаемся и, как сказано в обращении к президенту Путину, «мегатемой» под названием «Российский проект цивилизационного развития», для которой Андрей Смирнов, по словам обращения, «сплотил коллектив» института. Координатор проекта – завсектором ИФ РАН Сергей Никольский; учёный секретарь – ведущий научный сотрудник Надежда Касавина (организатор скандальной уличной фотовыставки «Экзистенция», о которой «Первый русский» писал в своём первом расследовании деятельности Института философии).

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А вот примеры идеологических тезисов из публичного «бэка» организаторов проекта. Итак, Андрей Смирнов:

Россия – не такая уж значимая величина; в России нет единой системы ценностей, она распадается на набор локальных национальных и религиозных традиций; централизация и педалирование клерикализма – пагубны; мы не знаем, можно ли говорить о российской цивилизации как о состоявшейся.

Сергей Никольский:

В России не цивилизация, а варварство; русские не смогли научиться цивилизации даже у татаро-монголов; традиции предков – обоснование «нового самодержавия».

И так далее. Интересно, не правда ли?

Вникаем глубже. Одна из активных участниц проекта – тоже ведущий научный сотрудник ИФ РАН Ольга Воронина, по совместительству директор Московского центра гендерных исследований (ранее – председатель правления Женской сетевой программы Фонда Сороса** в России). В статье «Гендерная система российской цивилизации: традиции, новации, перспективы развития на современном этапе», а также в статье «Цивилизационное развитие России и «женский вопрос» (XV – начало XX века)», вышедшей в журнале «Проблемы цивилизационного развития», автор ставит целью:

Предоставить убедительный материал для опровержения утверждений отечественных консервативных идеологов о незыблемости патриархальных гендерных норм в России.

Более того, госпоже Ворониной решительно не нравится «политика поддержки многодетности и постепенное сужение репродуктивных прав женщин, введение в школах уроков религиозной культуры, в основном православной, популяризация в массовой культуре материнства как единственного подлинного предназначения женщины».

Спрашивается: ну и к какому «цивилизационному развитию» предлагают вести Россию эти «философы»?

В интервью этому же журналу Андрей Смирнов называет национальные проекты президента Путина «чисто техническими». Зато «Проект цивилизационного развития» ИФ РАН, в отличие от них, «вносит смысл в развитие страны».

Ещё раз и с «упором» зададим вопрос: а точно ли России нужны «смыслы», которыми её хотят одарить господа и госпожи Смирновы, Никольские, Воронины и Синеокие? Нужна ли нам вообще подобная «философия»?

Что с того?

Не стоит недооценивать роль таких заведений, как ИФ РАН, сводя их роль к безобидной синекуре «как бы философов», которые просто «пилят» бюджет. Институт с давних пор играет роль мозгового штаба либерально-разрушительного, протестного, космополитического движения в России, восходящего корнями к Соросу и Шарпу. И занимается не столько философией, сколько вполне определённой идеологией.

Семена, аккуратно посеянные западными кураторами в научных институтах, вузах, редакциях журналов, в экспертных советах и научных фондах продолжают исправно приносить ядовитые плоды. Не стоит забывать, что ими питается и научная молодёжь в глубинке, для которой тот же ИФ РАН – важный авторитет.

России, безусловно, нужна философия: у нашей страны есть собственная богатая традиция миропознания. Только вот отвечать она должна национальным интересам, а не концепциям западных «прогрессоров». Об этом стоит хорошенько подумать государственным кураторам Института философии. Не пора ли поменять курс этого небольшого, но важного «кораблика» в русском море?

Фото: Википедия

* Включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** Организация, деятельность которой признана нежелательной в Российской Федерации.

Андрей Самохин