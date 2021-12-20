 

Мстительные обезьяны-убийцы убили больше двух сотен собак

20.12.2021, 6:56, Разное
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Штат Махараштра в Индии превратился в кровавое поле битвы, так как обезьяны и собаки, вероятно, объявили друг другу войну.

В индийской провинции Махараштра началась настоящая война между обезьянами и собаками.

По словам местных жителей, «боевые действия» среди животных вспыхнули после того, как стая собак убила детеныша обезьяны.

война между обезьянами и собакамиСообщается, что обезьяны убили порядка 250 собак, подняв их на верхние этажи высоких зданий и сбросив с них. В деревне Лавул не осталось ни одной собаки, сообщает местный новостной сайт News18.

Насилие, судя по всему, перешло все границы, так как обезьяны начали нападать на людей, которые пытались защитить своих домашних животных. По данным News18, по крайней мере, владелец домашнего животного сам упал со здания, пытаясь спасти свою собаку от жестоких обезьян.

Поступают также сообщения о нападениях на маленьких детей со стороны обезьян. Восьмилетнего ребенка схватили обезьяны и пытались оттащить ребенка, однако взрослые прогнали их бросая камни. Сообщается о гибели одного маленького ребенка.

Один местный житель сказал: «Ужас перед обезьянами настолько велик, что женщины и дети боятся подниматься на крыши своих домов, на которых скопились озверевшие обезьяны».



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