 

В США Байдену предрекли политический кризис из-за лояльного отношения к России

20.12.2021, 6:52, Разное
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Последнее время Джо Байден подвергается ярой критике в западной прессе. Его обвиняют в том, что он проводит слишком мягкую внешнюю политику в отношении России.

После недавних переговоров с Владимиром Путиным главу Белого дома и вовсе назвали неспособным отстаивать интересы государства президентом. Все дело в том, что Байден, по мнению обозревателей, был слишком приветлив и дружелюбен с российским лидером.

Теперь риторика американских журналистов и вовсе заметно ужесточилась. Обозреватель Bloomberg Эли Лейк выразил мнение о том, что проводимая Джо Байденом политика выйдет боком демократической партии США.

Речь идет о том, что вся предвыборная кампания политика строилась на антироссийских настроениях. В частности, Байдена ставили в противовес Дональду Трампу, к которому прикрепили ярлык “марионетки Путина”.

Лейк подчеркнул, что действующий американский президент делает не то, что от него ожидали избиратели. Обозреватель назвал политический курс Байдена “подарком для Путина”.

Кроме того, противники и американского лидера критикуют его политику в отношении трубопровода “Северный поток – 2”, считая ее слишком мягкой. Лейк заявил, что это может обернуться политическим крахом для демократического крыла США.



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