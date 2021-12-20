 

От ретинола до кислот. Что нужно использовать тем, кому за 40, чтобы сохранить молодость кожи

20.12.2021, 0:32, Разное
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Все люди разные. Первые признаки старения могут появиться как в 25 лет, так и в 50. Все зависит не только от образа жизни, но и генетики. Однако женщинам, достигшим 40-летнего возраста, стоит задуматься о ежедневном использовании определенных компонентов.

Ретинол

Его называют витамином молодости. В большинстве случаев молодая кожа его производит в достаточном количестве и способна самостоятельно справиться с мелкими мимическими морщинками. А вот в возрасте 40 лет надо уже думать об увеличенном и осознанном употреблении этого витамина. В составе косметических средств он тоже должен быть.

Защита от солнца

Крайне важно регулярно использовать косметику с повышенным содержанием UV фильтров, которые снижают повреждение кожи ультрафиолетовыми лучами.

Ресвератрол

По своему действию он очень похож на витамин С. Ресвератрол отлично восстанавливает кожные покровы, является сильнейшим антиоксидантом, увлажняет и смягчает. Особенно следует присмотреться к этому веществу тем женщинам, кожа которых часто испытывает сухость и шелушение.

Светодиодная маска

Если вы пытаетесь найти очень технологичное решение проблемы старения, присмотритесь к маскам, которые оказывают воздействие светом. Они отлично стимулируют выработку коллагена. Получить такую услугу можно в косметических салонах.

Кислоты

Специальные косметологические кислоты (салициловая, миндальная, лактобионовая и другие) обязательно должны присутствовать на вашем туалетном столике. Многим кажется, что использование кислот в возрасте 40+ бесполезно, однако только регулярное удаление омертвевших клеток может стимулировать активное обновление. Кислоты помогают сохранить молодость.



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