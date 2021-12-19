Проректором ВШЭ назначили бывшего главу управления ФСБ по Белгородской области
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На должность проректора по безопасности НИУ ВШЭ назначили Сергея Рожкова, который раньше работал начальником белгородского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает телеграм-канал HSE Press.
Фамилия Рожкова появилась в списке сотрудников Вышки. На официальном сайте университета сказано, что в новой должности экс-силовик будет отвечать за «организацию антитеррористической защиты объектов университета» и «защиту информации».
Рожков возглавлял УФСБ по Белгородской области с 2016 года, а до этого занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Республике Татарстан. По информации местного издания «Fonar.TV», в ноябре 2021 года Рожков ушел со службы силовых структурах.
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Источник: Новая газета
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