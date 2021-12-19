Проректором ВШЭ назначили бывшего главу управления ФСБ по Белгородской области

На должность проректора по безопасности НИУ ВШЭ назначили Сергея Рожкова, который раньше работал начальником белгородского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает телеграм-канал HSE Press.

Фамилия Рожкова появилась в списке сотрудников Вышки. На официальном сайте университета сказано, что в новой должности экс-силовик будет отвечать за «организацию антитеррористической защиты объектов университета» и «защиту информации».

Рожков возглавлял УФСБ по Белгородской области с 2016 года, а до этого занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Республике Татарстан. По информации местного издания «Fonar.TV», в ноябре 2021 года Рожков ушел со службы силовых структурах.

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